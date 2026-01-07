Venezuela a trimis în Elveția aur de miliarde de dolari în primii ani ai lui Maduro. Datele vamale scot la iveală livrări uriașe

Datele vamale arată că Venezuela a transportat în Elveția aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (aproximativ 5,20 miliarde de dolari) în primii ani al mandatului președintelui destituit Nicolás Maduro, relatează Reuters. Datele analizate relevă că, între 2013 - anul în care Maduro a preluat funcția - și 2016, Venezuela a expediat 113 tone metrice de aur în Elveția.

Potrivit relatărilor, metalul prețios a pornit din rezervele deținute de Banca Centrală a Venezuelei și a fost trimis în Elveția în perioada în care guvernul său îl vindea pentru a-și susține economia grav afectată de criză și sancțiuni. Este posibil ca aurul să fi fost transferat pentru rafinare, certificare și ulterior redistribuire, Elveția fiind una dintre cele mai importante țări în rafinarea aurului la nivel mondial, găzduind cinci rafinării mari. Datele arată că nu au existat exporturi de aur din Venezuela către Elveția după 2016, până în 2025.

Această încetare coincide cu impunerea sancțiunilor Uniunea Europeană împotriva oficialilor venezueleni acuzati de încălcări ale drepturilor omului și subminarea democrației, ceea ce a redus drastic fluxurile. Între timp, situația politică s-a schimbat dramatic: Maduro a fost arestat în Caracas de forțele speciale americane în 3 ianuarie și este acuzat într-un tribunal din New York pentru trafic de droguri și "narcoterorism". Ca răspuns, Elveția a ordonat înghețarea activelor deținute pe teritoriul său de Maduro și de 36 de asociați ai săi, dar autoritățile elvețiene nu au furnizat detalii despre valoarea sau sursa acestor fonduri.

Nu se știe dacă aceste active blocare au legătură cu aurul trimis anterior în Elveția. Potrivit relatărilor, banca centrală a Venezuelei și-a redus rezervele de aur pentru a sprijini economia afectată grav de sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii și alte presiuni economice. Exporturile către Elveția s-au oprit după 2016, în urma sancțiunilor UE. Aceste date subliniază dimensiunea uriașă a aurului venezuelean care a ajuns în Elveția în doar câțiva ani, în timp ce rezervele țării erau supuse unei presiuni economice extreme.