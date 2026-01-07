Americanii iau în calcul o invazie militară în Groenlanda: "Asta este întotdeauna o opțiune"

Președintele american Donald Trump ia în considerare opțiuni care ar permite Washingtonului să preia controlul asupra Groenlandei, inclusiv utilizarea forțelor militare americane. Acest lucru a fost afirmat de secretara de presă Caroline Levitt.

Potrivit ei, Trump "a făcut clar" că preluarea controlului asupra Groenlandei "este o prioritate de securitate națională a SUA și vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică."

"Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru atingerea acestui important obiectiv de politică externă și, desigur, folosirea forței militare americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem", citează canalul pe Levitt.

The Wall Street Journal a relatat că secretarul de stat Marco Rubio a declarat într-o conferință cu ușile închise cu reprezentanții Congresului că amenințările administrației Trump împotriva Groenlandei nu înseamnă o invazie iminentă, ci scopul este să cumpere insula de la Danemarca.

Pe 4 ianuarie, Trump a spus că Statele Unite "au absolut" nevoie de Groenlanda. Potrivit lui, acum Groenlanda este "complet înconjurată de nave rusești și chinezești." "Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va face față acestui lucru, vă asigur," a spus Trump. Consilierul lui Trump, Stephen Miller, a spus ulterior că opinia că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite este "poziția oficială" a administrației.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a spus că a fost "o prietenă apropiată și loială a Statelor Unite de generații", inclusiv în vremuri dificile, și că și-a "asumat responsabilitatea pentru securitatea" Americii de Nord - motiv pentru care retorica actuală a SUA este "absolut inacceptabilă". Prim-ministrul danez Mette Fredriksen a spus că cuvintele lui Trump despre dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei "din păcate trebuie luate în serios."

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională.

Demersul a fost anunţat pe Facebook de consilierul pentru afaceri externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, care a vorbit despre o întâlnire "în curând".

"Secretarul de stat american Marco Rubio nu a putut să se întâlnească mai înainte cu guvernul groenlandez, în ciuda solicitărilor repetate atât din partea acestui guvern (groenlandez - n.r.), cât şi din partea celui danez pentru o întâlnire la nivel de miniştri de externe", a declarat Motzfeldt.

La întâlnire ar urma să fie prezent şi ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmussen. Acesta, care s-a mai întâlnit cu Marco Rubio de două ori, a precizat că solicitarea unei reuniuni a fost făcută luni, potrivit AFP.

Şefii de guvern din Spania, Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, Polonia şi Danemarca au difuzat marţi o declaraţie comună în care subliniază că Groenlanda "aparţine poporului său" şi că numai Danemarca şi Groenlanda pot "decide" asupra chestiunilor care privesc ambele teritorii.Totodată, miniştrii de externe ai celor cinci ţări nordice au difuzat tot marţi o declaraţie în care apără suveranitatea acestei insule arctice şi inviolabilitatea frontierelor sale.