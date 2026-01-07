Scenariu de coșmar pentru Donald Trump. Dacă justiția americană îl achită pe Nicolas Maduro, SUA vor suporta consecințe juridice și diplomatice grave

O eventuală achitare a lui Nicolas Maduro în procesul de la New York ar reprezenta un scenariu extrem de delicat pentru Administrația Trump, după eforturile politice și militare fără precedent depuse de Washington pentru capturarea fostului lider venezuelean.

Mai mulți experți americani avertizează că un verdict de nevinovăție ar avea consecințe juridice, diplomatice și de imagine majore pentru SUA, subminând credibilitatea acuzațiilor de narco-terorism și strategia americană față de Venezuela. Conform rechizitoriului "încă din primele sale zile în guvernul venezuelean, Maduro a compromis fiecare funcție publică pe care a ocupat-o" și a "transportat cantități mari de cocaină sub protecția forțelor de ordine venezuelene."

Rechizitoriul menționează șase inculpați, printre care Maduro, soția sa, fiul său Nicolás Ernesto Maduro Guerra (Nicolasito) și Héctor Rusthenford Guerrero Flores (Nifio Guerrero), liderul bandei venezuelene Tren de Aragua. Acuzațiile includ conspirație pentru "narco-terorism," conspirație pentru importul de cocaină, deținere de arme și dispozitive distructive, precum și conspirație pentru deținerea de arme și dispozitive distructive împotriva Statelor Unite. Acuzațiile acoperă o perioadă extinsă, din aproximativ 1999 până în 2025, și susțin că liderii venezueleni au abuzat de funcțiile lor pentru a proteja și promova traficul internațional de droguri și corupția instituțiilor de stat.

Rechizitoriul îl mai acuză pe Maduro că ar avea legături cu șase bande și grupări de trafic de droguri diferite, inclusiv două facțiuni rebele columbiene, respectiv Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC) și Armata de Eliberare Națională (ELN), cu Tren de Aragua și două grupări criminale mexicane, Sinaloa și Zetas. "Maduro și co-conspiratorii săi au colaborat, timp de decenii, cu unii dintre cei mai violenți și prolifici traficanți de droguri și narco-teroriști din lume și s-au bazat pe oficiali corupți din întreaga regiune pentru a distribui tone de cocaină în Statele Unite," se arată în plângere.

De asemenea, documentul prezentat sâmbătă de Pam Bondi o include pentru prima dată pe soția lui Maduro, care nu figura în rechizitoriul inițial, și o acuză că ar fi acceptat sute de mii de dolari mită pentru a intermedia o întâlnire între un traficant și directorul biroului național antidrog al Venezuelei. Nicolas Maduro a pledat nevinovat la acuzațiile de trafic de narcotice în fața unui judecător din Manhattan. "Sunt nevinovat. Nu sunt vinovat. Sunt un om decent. Sunt în continuare președintele țării mele," a declarat Maduro, prin intermediul unui interpret, înainte de a fi întrerupt de judecătorul federal Alvin Hellerstein, în instanța federală din Manhattan. Soția lui Maduro, Cilia Flores, a pledat de asemenea nevinovat. Următoarea înfățișare în instanță a fost stabilită pentru 17 martie.

Iată ce au declarat experții americani la întrebările puse de presă:

Ar fi o achitare un scenariu de coșmar pentru Administrația Trump?

Frank S. Ravitch, Profesor de drept și titular al Catedrei Walter H. Stowers în Drept și Religie, Director al Programului Kyoto, Japonia, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Michigan:

1) Dacă ar fi găsit nevinovat, din punct de vedere juridic ar fi liber în Statele Unite. Dacă SUA l-ar returna sau nu în Venezuela, în cazul în care ar solicita acest lucru, asta ar ține în realitate de Departamentul de Stat, deoarece ar fi o chestiune de politică externă, nu de drept penal. Dacă ar fi menținut în SUA fără o condamnare penală, ar putea introduce o acțiune în fața unei instanțe americane pentru a i se permite să plece și, desigur, ar putea depune și o plângere la o instanță internațională, însă administrația actuală este puțin probabil să țină cont de o hotărâre a unei instanțe internaționale.

2) Situația cu siguranță (ar fi un coșmar pentru Trump), pentru că Maduro a fost, în esență, răpit. Dacă ar fi comis infracțiuni care au afectat Statele Unite, acest lucru ar putea fi susținut din punct de vedere legal, însă dacă se stabilește că nu a comis acele infracțiuni, guvernul SUA ar fi încălcat legea.

Tom Ginsburg, Profesor distins Leo Spitz de Drept Internațional, cercetător Ludwig și Hilde Wolf, Profesor de științe politice, Director academic, Malyi Center for the Study of Institutional and Legal Integrity, Director academic, Forum for Free Inquiry and Expression, The Law School de la Universitatea din Chicago:

1) Bună întrebare. Presupun că, dacă ar fi găsit nevinovat, ar trebui să fie trimis înapoi acasă. Multe vor depinde de situația în care se va afla Venezuela în acel moment.

Trump nu suportă niciodată consecințe pentru nimic. Aceasta a fost o acțiune ilegală și un atac armat, prin încălcarea Capitolului VII al Cartei ONU. (https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7) Nici măcar nu au pretins că ar respecta dreptul internațional.

2) Da (situația ar fi de coșmar pentru Trump). Cred că da. Probabil ar inventa noi acuzații. Amatori...

Dr. Kyle Kopko, profesor de științe politice la Elizabethtown College, cu interese de predare și cercetare în politica americană, dreptul electoral, dreptul constituțional, comportamentul judiciar, psihologia politică și relația dintre religie și politică, director executiv al County Commissioners Association of Pennsylvania:

1) (Maduro) ar fi declarat nevinovat și ar putea fi eliberat, cel puțin în teorie. Cu toate acestea, nu prevăd o situație în care Administrația Trump l-ar lăsa pur și simplu să plece. Este posibil ca administrația să găsească în schimb o modalitate de a-l transfera către o altă țară, în schimbul a ceva. Cred că acesta este rezultatul cel mai probabil.

2) Achitarea lui Maduro ar fi un rezultat nefavorabil pentru administrație, dar nu aș spune că ar fi un coșmar, mai ales dacă reușesc să obțină concesii din partea noii conduceri din Venezuela. În cele din urmă, obiectivul a fost îndepărtarea lui Maduro de la putere, iar administrația a reușit acest lucru.