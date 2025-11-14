Apune era comenzilor ieftine din China: Gata cu plafonul de 150 €, toate pachetele din afara UE vor fi taxate

Uniunea Europeană a făcut miercuri un pas decisiv pentru a opri avalanșa de colete ieftine din China care intră pe piața europeană fără taxe vamale. Consiliul UE a anunțat oficial eliminarea pragului de 150 de euro, care permitea până acum ca milioane de produse - de la gadgeturi la haine și accesorii - să ajungă la consumatori europeni fără plata taxelor vamale.

Măsura schimbă radical piața de e-commerce și va afecta direct comerțul online din România, în special cumpărătorii frecvenți de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress, Wish sau TikTok Shop. Potrivit Consiliului, 65% dintre toate coletele de sub 150 euro care intră în UE sunt subevaluate, adesea deliberat, pentru a evita taxele vamale. Ministrul danez al economiei, Stephanie Lose, a spus fără ocol: „Asigurăm un teren de joc echitabil pentru companiile europene și limităm fluxul de produse low-cost. Propunerile Comisiei nu erau acceptabile în forma actuală." Mai mult, datele Comisiei Europene arată că, în 2024, 91% dintre toate coletele sub 150 de euro au venit din China, volumele cresc anual cu două cifre, iar companiile europene nu mai pot concura cu prețurile artificiale.

Reforma are două componente:

1. O soluție tranzitorie - din 2026. Până la finalizarea platformei europene de vămuire, statele UE vor implementa un mecanism simplificat de taxare pentru coletele mici. Practic, coletele nu vor mai putea intra fără plata taxelor vamale, indiferent de valoare.

2. Eliminarea completă a pragului - oficial din 2028. În 2028 va deveni operațional EU Customs Data Hub, o platformă unică ce va calcula automat taxele pentru fiecare colet.

După 2028 toate coletele vor fi taxate din primul euro, sistemul va fi complet digitalizat, iar statele membre, inclusiv România, nu vor mai putea menține derogări

Românii sunt printre cei mai activi cumpărători online din UE, iar mare parte a volumului o reprezintă produse din China.

Măsura înseamnă pentru consumatori:

creșterea prețurilor finale - Coletul sub 10 euro va avea totuși TVA + taxe vamale.

livrări mai lente - Controlul vamal va deveni mai strict.

mai multe colete blocate în vamă - Mai ales în perioada de tranziție (2026-2028).

dispariția avantajului competitiv al comerțului chinez - Produsele chinezești ar putea pierde masiv din atractivitate.

Pentru mediul economic:

avantaj pentru comercianții locali și UE - Magazinele din România vor concura mai corect cu platformele chineze.

revenituri suplimentare la bugetul de stat - Sumele colectate prin taxe vamale și TVA ar putea crește semnificativ.

Măsura adoptată de Consiliul UE este una dintre cele mai importante reforme vamale ale ultimilor 20 de ani. Românii care cumpără frecvent de pe platforme asiatice vor simți efectele, iar piața europeană se pregătește pentru o redistribuire masivă a competitivității.