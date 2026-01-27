Argintul e o investiție cu mult mai valoroasă pe termen lung decat aurul. În 20 de ani raportul aur-argint se va inversa pe piata resurselor

Argintul a depășit pentru prima dată în istorie 100$ pe uncie. Asta înseamnă 2800 euro pe kilogram. Iar creșterea este abruptă. În același timp, prețul aurului este supraevaluat de către bănci.

În februarie 2024 prețul argintului era 680 euro/kg. În septembrie 2025, prețul s-a dublat și a ajuns la 1270 euro. Chiar la prețul de azi, argintul este extrem de subevaluat. Urmează creșteri vertiginoase iar argintul e mult mai rentabil ca investitie viitoare decat aurul. Aurul pare a fi "fenta", iar pretul aurului pare tras in sus de argint si nu invers. Si iată de ce.

Mexic, țara cu cea mai mare producție de argint din lume, va rămâne fără această resursă în 4 ani. Minele de argint din China vor fi secate în 9 ani. China este deja cel mai mare importator de argint, sub 50% din nevoi fiind acoperite din surse locale. Rezervele de argint din Chile și Bolivia se vor termina în 17 ani, iar cele din SUA în 23. În aceste condiții, nevoile mondiale de argint vor fi susținute de Polonia și Australia, care mai au resurse pe 51, respectiv 65 de ani, dar firește, nu dacă toată lumea se bazează pe ele.

În 2024, producția anuală mondială era de 25.000 tone și rezervele erau de 500.000 de tone. Cam cu cât va crește prețul argintului în 20 de ani, când producția va fi aproape zero, argintul fiind un metal chiar util în industrie, spre deosebire de aur, care este în mare parte stocat de bănci și ținut în niște depozite securizate?

În Imperiul Roman, raportul oficial aur/argint era stabilit la 12:1. Asta înseamnă că un kg de aur valora 12 kg de argint. În timpul Republicii Venețiene, raportul a evoluat între 14:1 și 10:1. În 1792, guvernul SUA a stabilit raportul oficial de 15:1. După ce etalonul-aur a fost adoptat și odată cu criza din anii 1930, raportul a crescut exponențial ajungând la 98:1 în 1939. De atunci, raportul a mai scăzut la 20:1 în anii 70, urmând să crească până la cifrele din recente. Astăzi, raportul este 48:1, o scădere masivă de la 81:1 din 2024, dar încă un raport mare în comparație cu cel istoric. Totuși, în Pământ resursele de argint au scăzut în raport cu aurul, din vremurile antice și până acum, iar în prezent, raportul resurselor existente este evaluat la 8:1.

Asta înseamnă că aurul este considerabil supraevaluat față de argint, dacă luăm în considerare istoricul și resursele actuale.

Dacă dorești bani adevărați pe termen mediu (câțiva ani), palpabili, adică disponibili fizic fără nevoia unei rețele, și care să mai fie și portabili, aurul este varianta practică.

Dacă dorești tot bani adevărați, pe termen lung (10-20 de ani), palpabili, argintul este o investiție mai bună, luând în considera subevaluarea și iminenta secătuire a resurselor. Însă argintul este practic doar dacă stai într-un loc și ai un loc sigur pentru depozitare. Dacă dorești să călătorești, va fi cam greu să cari cu tine 10.000 de euro în argint (adică 3,5 kg în monede și lingouri). Dacă ai încredere că Internetul nu are cum să cadă, nici aurul, nici argintul nu pot concura cu Bitcoin sau alte crypto proof of work, în materie de portabilitate, raritate, siguranță, perspective de creștere exponențială a prețului.

Călin Țurcanu