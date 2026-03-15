Au ajuns primele avioane-cisternă ale SUA, dislocate în România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu! Ministrul Apărării: "Urmează să mai vină și altele"

Au ajuns primele avioane-cisternă ale SUA, dislocate în România, în contextul războiului din Orientul Mijlociu! Avioanele-cisternă ale Statelor Unite ale Americii, dislocate în România în contextul războiului din Orientul Mijlociu, au început să vină în țara noastră.

Concret, trei aeronave de realimentare în aer au aterizat la Baza 90 Otopeni. Este vorba despre trei aeronave Boeing KC-135 Stratotanker, conform informațiilor de ultimă oră apărute în spațiul public. Luni, acestea urmează să decoleze la baza de la Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Reamintim că Parlamentul României a aprobat, în această săptămână, scrisoarea președintelui României, Nicușor Dan, privitoare la sosirea în țara noastră a unor echipamente și trupe americane, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat sosirea aeronavelor Boeing KC-135 Stratotanker. „Azi-dimineață au aterizat trei avioane Stratotanker de la Boeing, pe baza de la Otopeni. Sunt în numărul celor aprobate de Parlament, la propunerea președintelui României. Urmează, în zilele următoare, probabil, să mai vină și altele, în numărul aprobat. Este o chestiune care se derulează conform strategiei partenerului american, în conformitate cu decizia Parlamentului.", a declarat, duminică, la Digi24, ministrul Apărării, Radu Miruță.

„Aprobarea este pentru Otopeni și pentru Mihail Kogălniceanu, pentru aceste aeronave tip cisternă", a mai spus Miruță. Capacitățile pe care le vor trimite americanii în România vor fi gestionate de circa 400-500 de militari. „Pentru capacitățile de descurajare pe care Statele Unite le vor trimite pe teritoriul României, ele vor fi gestionate de 4-500 de militari. Cu aceste aeronave, a venit numărul de militari asociat. Cu restul produselor pe care Statele Unite le vor instala pe teritoriul României, pentru a crește capacitatea de descurajare, de asemenea, vor veni militari asociați", a precizat ministrul Apărării.