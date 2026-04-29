Fostul director al FBI James Comey pus din nou sub acuzare pentru o imagine cu numarul 8647 facut din scoici. Ce legatura are cu atentatul asupra lui Donald Trump
Postat la: 29.04.2026 |
Fostul director al FBI, James Comey, ţinta desemnată a răzbunării lui Donald Trump, a fost din nou pus sub acuzare marţi, au relatat mai multe instituţii media americane, printre care CNN şi Fox News.
Potrivit CNN, fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare marţi în legătură cu o fotografie în care se văd nişte scoici dispuse în aşa fel încât să formeze un număr, despre care oficialii au afirmat că reprezintă o ameninţare la adresa lui Donald Trump.
Aceasta este a doua încercare a administraţiei de a-l urmări penal pe unul dintre cei mai importanţi adversari politici ai lui Donald Trump. O judecătoare federală anulase în noiembrie două acuzaţii orchestrate de preşedintele american împotriva lui James Comey şi a procurorului general al statului New York, Letitia James.
La începutul lunii aprilie, Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi, procurorul general al SUA, în special ca urmare a unei serii de eşecuri ale departamentului său în urmărirea penală a unor ţinte desemnate în mod expres de el.
Trump a insistat de mult timp ca adversarii săi politici să fie acuzaţi, inclusiv fostul director al FBI, pe care îl consideră un lider-cheie în efortul perceput de a „transforma în armă" sistemul de justiţie împotriva sa.
În luna mai a anului trecut, Comey a postat pe reţelele sociale o fotografie cu scoici pe o plajă care formau numerele „86 47", despre care criticii au spus că se referă la eliminarea sau uciderea lui Trump.
Postarea de pe Instagram a lui James Comey a fost ştearsă între timp.
Când este folosit în argou, numărul 86 se poate referi adesea la a scăpa de ceva sau a arunca ceva, în timp ce 47 corespunde mandatului actual al lui Trump, care este al 47-lea preşedinte al SUA.
Republicanii au susţinut că fotografia transmite o ameninţare la adresa preşedintelui Donald Trump, în timp ce Comey a spus că „nu şi-a dat seama că unii oameni asociază acele numere cu violenţa".
Comey a postat fotografia cu scoicile, scriind în descriere: „Formaţiune interesantă de scoici pe plajă, în timpul plimbării mele".
Aproape imediat după postarea sa, republicanii şi oficialii administraţiei l-au criticat cu vehemenţă pe Comey la momentul respectiv, iar Kristi Noem, secretara Departamentului Securităţii Interne de atunci, a anunţat că Comey va fi anchetat de Secret Service pentru ceea ce ea a numit un îndemn la „asasinarea" lui Trump.
Secret Service l-a chemat pe Comey la Washington, DC, pentru un interogatoriu de câteva ore, o măsură neobişnuită din partea agenţiei în cazul unei ameninţări nespecifice. Comey le-a spus anchetatorilor că a văzut scoicile pe o plajă din Carolina de Nord.
Directoarea Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a declarat pentru Fox News, după postarea lui Comey, că fostul director FBI trebuie „închis pentru asta" şi că este „foarte îngrijorată" pentru viaţa lui Trump.
Comey a şters postarea în aceeaşi zi, scriind pe reţelele sociale că a presupus că numerele reprezentau „un mesaj politic", dar „nu şi-a dat seama că unii oameni asociază acele numere cu violenţa".
„Nu mi-a trecut prin cap, dar mă opun oricărei forme de violenţă, aşa că am şters postarea", a scris el.
Experţi juridici şi de securitate au declarat pentru CNN că un astfel de proces împotriva lui Comey ar putea fi fără rezultat, mai ales având în vedere protecţia libertăţii de exprimare din ţară.
Avocaţii lui Comey au refuzat să comenteze.
Cazul împotriva lui Comey marchează un efort reînnoit al Departamentului de Justiţie al lui Trump de a-l condamna pe fostul director, care a devenit un critic fervent al preşedintelui după ce a fost concediat de Trump în 2017 în urma anchetei privind amestecul Rusiei în campania sa electorală din 2016.
În septembrie anul trecut, Departamentul de Justiţie a formulat pentru prima dată acuzaţii împotriva lui Comey, acuzându-l că a minţit Congresul în legătură cu scurgerile de informaţii către presă. Cazul a fost respins la sfârşitul anului trecut de un judecător federal care a constatat că procurorul federal interimar pentru Districtul de Est al Virginiei fusese numit în mod necorespunzător, ocolind aprobarea Senatului.
Efortul împotriva lui Comey pare să fi fost revigorat de procurorul general interimar Todd Blanche, care a accelerat ritmul în ceea ce priveşte intentarea de procese împotriva celor percepuţi de Trump ca fiind adversarii săi, pe care preşedintele le-a promovat public de când a fost numit în această funcţie.
Fostul director a căzut în dizgraţia lui Trump înainte ca acesta să fie ales preşedinte, deoarece agenţia lui Comey a investigat campania lui Trump şi legăturile sale cu Rusia. Comey a fost concediat în lunile care au urmat învestirii din 2017.
De la concedierea sa, Comey a devenit un critic fervent al lui Trump şi un adversar-cheie al republicanilor de la Casa Albă şi de la Capitol Hill.
