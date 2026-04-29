De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!

O absență din peisajul crizei politice, la fel de stridentă ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Statutul BNR nu i-a împiedicat pe Mugur Isărescu și pe oamenii să susțină regimul. La alegerile din mai 2025 echipa BNR l-a susținut nepermis pe Nicușor Dan împotriva lui George Simion.

Mai știți când spunea guvernatorul BNR după turul 2 că "ne-a trecut glonțul pe la ureche"? Mai știți după turul 1 când mințeau că crescuseră dobânzile. din cauza victoriei lui George Simion, deși aceasta se întâmplase din cauza fugii lui Ciolacu, sau că cheltuiseră ei miliarde din rezerva BNR pentru a salva cursul leului, pasămite pus în pericol tot de George Simion?

După investirea Guvernului Bolojan oamenii lui Isărescu au susținut public și au lăudat politicile lui Ilie Bolojan. Ultima oară l-a lăudat pe Bolojan Eugen Rădulescu, consilierul personal al președintelui BNR, în urmă cu vreo două săptămâni.

De ce tace acum Isărescu? De ce nu și-a mai trimis oamenii la luptă pentru a-l salva pe Bolojan? De ce să zică useriștii că se face euro 7 lei și România va intra în încetare de plăți? Nu era mai de efect să fi zis BNR chestiile astea? Cred că BNR nu ar fi avut nicio jenă să își încalce statutul, așa cum a făcut-o la alegerile prezidențiale din mai 2025 și ulterior.

Poate că Mugur Isărescu știe ceva, poate așa se explică tăcerea sa, abandonarea tranșeei #rezist. Isărescu este un artist al supraviețuirii. Este ca speciile fosilă, ca peștele african care se îngroapă în mâl când vine seceta și hibernează acolo până când vin ploile. De când este în funcție, Isărescu a schimbat doi patriarhi ai României, cinci președinți și 33 prim-miniștrii, inclusiv interimarii, dintre care unul a fost el însuși! Ce știe Isărescu? De ce ține capul în transee?

George Scarlat