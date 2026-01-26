Au fost desecretizate achizițiile României prin Programul SAFE. Miliarde de euro pentru apărare și infrastructură

România a obținut validarea integrală a primei tranșe de finanțare prin Programul SAFE, ceea ce deschide calea unor investiții de miliarde de euro în domeniul apărării și securității naționale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și oficiali ai Ministerului Afacerilor Interne au prezentat luni, 26 ianuarie, într-o conferință de presă la Palatul Victoria principalele proiecte incluse în aplicație, explicând detaliile finanțării și impactul asupra industriei naționale.

„În primul rând e important că am arătat că se poate. Comisia Europeană l-a validat în totalitate în prima tranșă. S-a obținut o finanțare în condiții foarte avantajoase pentru România", a declarat Radu Miruță. Ministrul a subliniat că România are un plan de înzestrare aprobat de CSAT și Parlament, iar Programul SAFE permite achiziții mai eficiente decât alternativele tradiționale, mult mai costisitoare. „Suntem forțați să demonstrăm că reușim să producem într-un timp foarte scurt", a adăugat el, menționând că proiectele vor stimula industria națională de apărare și vor fi publice, pentru transparența utilizării banilor publici.

În total, sunt 21 de proiecte legate de Ministerul Apărării, în valoare de 9,53 miliarde de euro. Zece dintre acestea implică achiziții comune cu alte state, iar 11 sunt proiecte naționale. Printre realizările deja confirmate se numără contractul semnat cu Franța pentru rachetele Mistral, 12 elicoptere H225, achiziția a 12 radare în comun cu Franța și trei sisteme antiaeriene care completează sistemul Patriot, achiziționate împreună cu Germania. De asemenea, vor fi cumpărate două sisteme de centralizare pentru comandă antiaeriană, tot în parteneriat cu Germania. Ministrul a precizat că lista completă a proiectelor va fi transmisă în scris după conferință.

Radu Miruță a mai menționat că vor fi achiziționate și noi nave de patrulare, drone și o mașină de luptă pentru infanterie de ultimă generație. Arma de asalt destinată infanteriei va fi produsă în România, pentru a reduce dependența de furnizori externi.

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a explicat că România a depus o aplicație de 16,6 miliarde de euro, dintr-un buget european total de 150 miliarde. „Avantajul pentru noi e că acest credit beneficiază de o dobândă foarte bună, înscrisă la categoria triplu A, România având triplu B. Perioada de grație este de 10 ani, adică plățile se vor face începând din anul 2035", a precizat el.

Jurca a subliniat recomandările Comisiei Europene: achizițiile să fie realizate în comun, cel puțin 65% din producție să fie europeană și componentele software sau critice să rămână sub controlul statului care face achiziția. Programul național, aprobat de CSAT, vizează dezvoltarea industriei de apărare, atât prin companii publice, cât și prin implicarea mediului privat, inclusiv a firmelor care nu activează în prezent în domeniul militar. „De exemplu, o companie din domeniul auto poate face simplu o tranziție către industria de apărare pentru același tip de componente", a explicat Jurca.

Din totalul sumei, 4,2 miliarde de euro vor fi alocate infrastructurii pentru capetele de autostradă Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni, 9,6 miliarde merg către Ministerul Apărării, iar 2,8 miliarde vor fi folosite pentru apărarea civilă și instituțiile din zona securității naționale. Acordul de împrumut este estimat să fie semnat în luna martie. România beneficiază astfel de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE între statele membre UE.

Ministrul Radu Miruță a declarat într-un interviu pentru Digi24 că va solicita declasificarea detaliilor proiectelor pentru a fi făcute publice. „Multe detalii sunt clasificate. Eu am solicitat să fie declasificate și se va întâmpla asta, cred că săptămâna viitoare", a afirmat el.