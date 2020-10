Bancile centrale au vandut aur pentru prima data in ultimul deceniu

Bancile centrale au vandut aur in trimestrul al treilea, pentru prima data dupa 2010, in conditiile in care unele state producatoare de metal galben au profitat de preturile record pentru a diminua impactul pandemiei de coronavirus, transmite Bloomberg.

Conform unui raport al Consiliului Mondial al Aurului (WGC), in trimestrul al treilea al acestui an, vanzarile nete de aur ale bancilor centrale s-au ridicat la 12,1 tone, comparativ cu achizitii de 141,9 tone in perioada similara a anului trecut. Vanzarile de aur au fost stimulate in special de tranzactiile efectuate de bancile centrale din Uzbekistan si Turcia, dar banca centrala a Rusiei a vandut si ea aur in trimestrul al treilea, pentru prima data in ultimi 13 ani.

"Nu este surprinzator ca in conditiile actuale bancile se uita la rezervele lor de aur. Practic, toate vanzarile provin de la banci care cumpara aurul din surse interne, profitand de pretul ridicat al aurului intr-un moment in care sunt supuse la presiuni fiscale", a spus Louise Street, analist sef la WGC.

Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, bancile centrale din Turcia si Uzbekistan au vandut 22,3 tone, respectiv 34,9 tone de aur in trimestrul al treilea. Uzbekistanul a inceput sa isi diversifice rezervele valutare, diminuand ponderea aurului, pe masura ce tara din Asia Centrala pune capat mai multor decenii de izolare.

Cotatia aurului a crescut pana la un nivel record in trimestrul al treilea, chiar daca cererea a scazut cu 19% in ritm anual, pana la cel mai redus nivel de dupa 2009, sustine WGC. Declinul cererii generale a fost alimentat si de scaderea la jumatate a cererii de aur pentru bijuterii in India, precum si de consumul slab de bijuterii in China.

Scaderea cererii de aur pentru bijuterii a fost partial contracarata de o crestere cu 21% a cererii din partea investitorilor, potrivit WGC, care isi bazeaza analizele pe datele furnizate de Fondul Monetar International si Metals Focus.