Barbat batut de un echipaj de Politie pentru ca nu purta masca si bagat cu forta in autospeciala

Un barbat a fost oprit de politie, in Lugoj, pentru ca nu purta masca. Discutia a degenerat si s-a transformat intr-o altercatie in toata regula, iar un politist s-a ales cu o taietura la mana.

Camerele de supraveghere din zona au surprins intreaga scena. Barbatul a fost agresat de echipajul de politie, iar omul legii a fost ranit accidental, in timp ce il brusca pe cetatean. Omul oprit de echipaj este un muncitor care facea lucrari la reteaua de apa si canal din zona. Avea in mana un cutit si taia o bucata de lemn in momentul in care politistii au sesizat ca nu poarta masca. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum muncitorul le arata oamenilor groapa in care lucreaza si se duce sa isi puna o masca. Dupa o discutie, unul dintre politisti incepe sa il bruscheze si sa il loveasca cu pumnul in burta.

Victima nu riposteaza, dar, cand este prins de maini si tarat spre masina de politie, il taie accidental pe politist, care se alege cu o rana superficiala. In prima faza, in spatiul public a circulat informatia ca barbatul l-ar fi atacat pe politist cu un cutit. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj, insa reprezentantii IPJ Timis anunta ca dupa aparitia imaginilor in spatiul public fac si ei cercetari disciplinare.

"Referitor la imaginile video, ce privesc modul de actiune al unui politist din Lugoj, facem precizarea ca evenimentul este in atentia Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, pentru a efectua cercetari conform competentelor. De asemenea, conducerea I.P.J Timis a dispus efectuarea de verificari, prin intermediul Biroului Control Intern, pentru analizarea modului de interventie a politistilor. In functie de rezultatul verificarilor, vor fi dispuse masuri in consecinta", transmit reprezentantii IPJ Timis, potrivit sursei citate.