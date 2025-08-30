Bază secretă a Coreei de Nord confirmată lângă China. Aceasta ar ascunde rachete nucleare capabile să lovească SUA
Postat la: 30.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un nou raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS) scoate la iveală o piesă importantă din arsenalul nuclear al Coreei de Nord: baza de rachete Sinpung-dong, amplasată la doar 27 de kilometri de frontiera cu China, anunță ArmyRecognition.
Descoperirea confirmă ceea ce analiștii suspectau de ani de zile - existența unor instalații militare nedeclarate, păstrate în afara oricăror negocieri de denuclearizare.
Baza, construită începând cu 2004 și operațională din 2014, se întinde pe aproximativ 22 de kilometri pătrați într-o vale montană din provincia Pyongan de Nord. Potrivit imaginilor prin satelit analizate de CSIS, aici se află depozite, adăposturi întărite pentru rachete, facilități subterane și zone rezidențiale pentru ofițeri și familiile lor.
Raportul estimează că unitatea găzduită la Sinpung-dong are dimensiunea unei brigăzi, cu trei batalioane de rachete intercontinentale - între șase și nouă lansatoare mobile. Se crede că acestea sunt echipate cu rachete Hwasong-15 sau Hwasong-18, cu potențial nuclear și rază suficientă pentru a lovi teritoriul Statelor Unite.
În caz de criză, aceste lansatoare ar putea părăsi baza pentru a se conecta cu unități speciale de stocare a focoaselor și a lansa rachetele din locații dispersate, preselectate.
Printre cele mai importante elemente identificate se numără două facilități întărite de verificare a rachetelor, mascate cu sol și vegetație, un complex subteran cu intrări suficient de mari pentru lansatoare, dar și structuri de sprijin care ar putea fi adaptate pentru lansări de urgență.
Deși apărarea antiaeriană fixă din zonă este limitată, baza se află sub umbrela rețelei naționale nord-coreene și este protejată de tactici de dispersare și camuflaj.
Sinpung-dong este doar una dintre cele 15-20 de instalații nedeclarate de acest tip identificate în Coreea de Nord. Împreună cu alte baze precum Hoejung-ni și Yongjo-ri, ea formează „centura strategică" a regimului, menită să asigure supraviețuirea arsenalului nuclear și descurajarea oricărui atac.
Amplasarea aproape de granița chineză ridică și un alt semn de întrebare: cât de dispus ar fi Beijingul să tolereze un astfel de obiectiv militar la doar câțiva pași de teritoriul său, mai ales într-un scenariu de conflict?
Confirmarea bazei de la Sinpung-dong adâncește dilemele pentru Washington și aliații săi: cum poate fi negociată denuclearizarea când astfel de instalații nu sunt niciodată incluse pe agendă?
Raportul CSIS concluzionează că infrastructura balistică a Coreei de Nord este mai vastă, mai dispersată și mai rezistentă decât se credea, ceea ce complică serios atât monitorizarea, cât și eventualele acorduri de control al armamentului.
