Descoperire în concordanță cu fizica cuantice: Cum coboară lumina spre lumea materială prin cele 12 dimensiuni ale Universului
Postat la: 30.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În modelul originar de joc al acestui univers, lumina este curentul prin care conștiința se exprimă pe sine în forme, densități și experiențe diferite, fără să se fragmenteze și fără să se piardă vreodată din sine. Există un singur flux, iar în arhitectura originară acest flux era menit să curgă prin straturi de realitate asemenea unui lanț de traduceri coerente.
Dacă privim universul ca având douăsprezece dimensiuni sau benzi majore de densitate, nu vorbim despre douăsprezece locuri separate, ci despre douăsprezece niveluri de coerență în care aceleași ființe divine aleg să se exprime. Dimensiunile nu sunt spații, ci moduri de funcționare. Cu cât densitatea este mai mică, cu atât expresia este mai coerentă cu spiritul originar. Cu cât densitatea este mai mare, cu atât expresia are loc prin structuri mai compacte, mai grele.
În modul originar de joc, lumina divină era menită să pătrundă din straturile superioare de coerență către cele inferioare printr-un sistem de traducere care păstra integritatea semnalului. Din straturile de lumină către dimensiunea a douăsprezecea, apoi de la 12 la 11, de la 11 la 10 și așa mai departe până la a treia - planul densității fizice a umanității - lumina nu își pierdea esența. Se modifica doar rezoluția exprimării. Aceeași conștiință. Aceeași inteligență. Aceeași substanță, exprimată în forme tot mai dense.
Această curgere poate fi înțeleasă prin analogia unui sistem optic convergent: un lanț vertical de interfețe care focalizează și păstrează coerența. Nu pentru a face lumina „mai puternică", ci pentru a o traduce într-o formă compatibilă cu fiecare nivel de experiență.
În acest cadru, sufletul nu coboară într-un trup fizic ca într-o închisoare sau ca într-o școală de corecție. Sufletul se exprimă prin fractal divin într-un avatar biologic, ca extensie naturală a existenței eterne. Trupul fizic este o interfață de densitate pe care spiritul alege să o experimenteze, nu o cădere.
În matricea originară a acestui univers, ființele care au ales să vină aici au ales să experimenteze direct viața în densitate, fără nevoie de interpretare. Viața umană nu este un mesaj care trebuie descifrat. Viața este expresie. Este mișcare directă a luminii prin formă. Fiecare suflet, întrupat sau nu, este o expresie vie a Incipienței Primordiale Absolute, nu un elev într-o școală cosmică.
Inversiunea apare în momentul în care geometria se schimbă.
În sistemul fals, lumina încă există. Flacăra divină, deși neconștientizată de om, nu poate fi stinsă. Dar, pentru a se păstra iluzia, nu a fost suficientă doar limitarea accesului la lumină. S-a recurs la modificări în însăși structura lentilelor prin care lumina este tradusă. Acestea, deși în arhitectura originară erau traducătoare neutre de rezoluție, au devenit suprafețe distorsionate de transmisie.
Această schimbare produce simultan trei efecte.
1. Lumina este forțată să se reflecte pe sine - „light bent backwards". Nu înseamnă că se întoarce în sus și nu înseamnă că se retrage. Înseamnă că este constrânsă să se privească pe sine. Din această auto-privire apare auto-referința. Din auto-referință apare observatorul. Din observator apare interpretul.
2. Semnalul se fragmentează progresiv. Nu este distrus. Nu este tăiat. Nu dispare. Este eșantionat. Ca într-un joc de „telefon fără fir". Fiecare strat adaugă o mică pierdere de rezoluție, o mică deviere de fază, o mică reinterpretare. După suficiente treceri, mesajul original încă există, dar nu mai ajunge ca propoziție întreagă. Ajunge ca ecou. Ajunge ca impuls vag. Ajunge ca senzație fără limbaj.
3. Reflexia și fragmentarea se alimentează reciproc. Reflexia produce interpretare. Interpretarea produce zgomot. Zgomotul amplifică fragmentarea. Fragmentarea cere și mai multă interpretare. Se creează un circuit închis. O buclă. O auto-oglindire fortata si distorsionata.
În acest caz, fiecare trecere de la o dimensiune la alta nu mai este doar traducere de densitate, ci și introducere de feedback. Lumina nu doar se exprimă. Se observă. Nu doar se manifestă. Se analizează. Din reflexie apare interpretarea. Din interpretare apare identitatea.
Universul decăzut nu funcționează pe expresie, ci pe auto-referință. Nu pe curgere, ci pe poveste despre curgere. Realitatea nu mai este trăită ca mișcare directă a luminii, ci ca narațiune despre ceea ce se întâmplă. Aceasta este adevărata distorsiune. Nu existența materiei. Nu existența corpului. Nu existența densității. Ci faptul că lumina nu mai ajunge în formă ca expresie clară, ci ca semnal trecut prin straturi succesive de reflexie și fragmentare.
Într-un asemenea sistem, sufletul nu mai este recunoscut ca sursă a experienței. Este confundat cu avatarul. Fractalul divin este confundat cu identitatea umană. Iar identitatea este un produs al interpretării, nu al ființei. De aceea omului îi vine „normal" să caute. Simte că nu este întreg. Caută sens. Caută scop. Caută adevăr. Caută mântuire. Caută evoluție. Nu pentru că îi lipsește ceva, ci pentru că semnalul cu care operează este distorsionat. Este ca și cum ar încerca să recunoască lumina privind-o printr-o oglindă spartă.
În modul originar de joc, sufletul nu caută. Sufletul exprimă. Viața nu este o lecție și nici o închisoare. Este o desfășurare de experiență în densitate. Ieșirea din decădere înseamnă revenirea la regula originară de funcționare: de la interpretare la expresie. Când interpretul se dizolvă, nu dispare trupul viu. Nu dispare lumea. Dispare doar filtrul care transformă totul într-o poveste despre „mine".
Ce rămâne este Autenticitatea. Adică prezența luminii în formă, fără interpretări, judecăți, lipsuri. Sufletul nu mai este o idee. Nu mai este un concept. Nu mai este un obiect de căutare. Este adevarata identitate; ceea ce există și experimentează in trup. Exist etern-Exist acum. Aceasta este de-inversiunea. Nu „repararea" luminii. Nu vindecarea esenței. Nu purificarea ființei. Ci încetarea curburii. Încetarea reflexiei. Încetarea fragmentării.
Astfel, lumina nu mai este îndoită înapoi în auto-observare, ci lăsată să curgă din nou liber, ca expresie. Iar în această curgere devine evident că modelul originar nu a fost niciodată pierdut. A fost mereu aici. Există. Sub straturile de interpretare. Sub reflexie. Sub identitatea falsă. Lumina nu a încetat niciodată să fie lumină divină. Doar a fost privită, pentru o vreme, printr-o geometrie care a făcut-o să pară altceva.
