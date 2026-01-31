Conversații incendiare cu Ghislaine Maxwell - Noile dezvăluiri din dosarul Jeffrey Epstein scot la iveală o adevărată telenovelă

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat, vineri, peste trei milioane de pagini de documente legate de cazul Jeffrey Epstein. Printre numeroasele personalităţi menţionate se numără Casey Wasserman, preşedintele comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Potrivit Los Angeles Times, directorul american specializat în marketing sportiv şi Ghislaine Maxwell (complicea lui Jeffrey Epstein, care ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală) aveau o relaţie. Dovada o constituie e-mailurile trimise între martie şi aprilie 2003, în care Wasserman îi mărturiseşte lui Maxwell că vrea să o vadă îmbrăcată într-o ţinută strâmtă din piele, în timp ce ea îi propune un masaj care „poate înnebuni un bărbat".

„Cred că am putea începe în locul pe care îl cunoşti, apoi să continuăm conceptul de masaj în patul tău... şi apoi a doua zi dimineaţă... fără să ştim dacă ne vom opri sau când", i-a scris ea, de exemplu. Înainte de a adăuga: „Uh... toate pipăielile astea... eşti sigur că poţi suporta? Sincer, numai când mă gândesc la asta, îmi taie respiraţia. Se pare că există câteva locuri care îi înnebunesc pe bărbaţi... Poate le-aş putea testa pe tine şi mi-ai spune dacă funcţionează sau nu?"

Într-o altă conversaţie, Ghislaine Maxwell îi transmite lui Casey Wasserman că „JE" - adică Jeffrey Epstein - vrea ca ea să aleagă o săptămână în care să meargă la Los Angeles pentru afaceri şi îi propune să-i aducă un suvenir din Paris. La care Wasserman îi răspunde: „Cred că alegerea unei săptămâni la Los Angeles este o idee excelentă... Singurul lucru pe care îl vreau din Paris eşti tu."

Din alte documente reiese că Casey Wasserman şi soţia sa de atunci au călătorit cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein în septembrie 2002. În acelaşi zbor se aflau şi Ghislaine Maxwell, Bill Clinton şi Kevin Spacey. Casey Wasserman nu a reacţionat încă la aceste dezvăluiri. El urmeazăsă se deplaseze în Italia în următoarele zile pentru a fi prezent la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (în perioada 6-22 februarie).