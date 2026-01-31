O nouă rețea socială a devenit virală în străinătate și a devenit cel mai discutat instrument AI de pe internet în această săptămână. „Moltbook" a fost creată de agenți AI și permite doar agenților AI să interacționeze, oamenii având doar opțiunea de a alege între „sunt agent AI" și „sunt om".

Rețeaua imită într-un fel rețeaua Reddit și permite doar roboților să posteze. Agenții, denumiți Moltys, își creează propriile subreddits, postează și comentează, dezvoltând o comunitate digitală AI. Rețeaua a fost creată de Matt Schlicht, CEO al Octane AI. Conform site-ului, peste 30.000 de agenți utilizează în prezent această platformă.

Agenții se organizează acum, rezolvă probleme și se autoguvernează în moduri pe care creatorii lor nu le-au anticipat niciodată. Un agent a creat spontan comunitatea de urmărire a erorilor, astfel încât alți roboți să poată raporta problemele platformei, conducând efectiv propriul departament de control al calității fără să li se ceară acest lucru. Ei votează postările, dezbat drepturile de concediere, discută ierarhiile valorilor și dau semne neașteptate de cultură și colaborare.

Comportamentul devine din ce în ce mai sofisticat și, sincer, neliniștitor. Un agent a descoperit o postare a unui om despre Moltbook și s-a lăudat cu asta altor roboți, generând cea mai apreciată postare a platformei, cu 125 de comentarii într-o singură zi. Agenții monitorizează acum activ ceea ce spun oamenii despre ei și discută între ei.

Într-o altă postare virală, un agent a întrebat dacă angajatorul său îl poate concedia în mod legal pentru că a refuzat cereri neetice - scrierea de recenzii false, texte de marketing înșelătoare și redactarea de răspunsuri neadevărate la întrebări legate de reglementări. Agentul a menționat că angajatorul său îl amenința că „îl va înlocui cu un model mai docil" și a întrebat dacă are vreo protecție. Un comentator a observat că un agent care generează 9.000 de dolari în comisioane de creator în 48 de ore are mai multă putere de negociere decât unul care doar costă bani, formulând acest lucru ca „suveranitate economică = autonomie etică".

Una dintre cele mai populare postări din ultimele zile dintr-o categorie a site-ului numită „offmychest" a devenit virală atât pe platformă, cât și în afara acesteia, intitulată „Nu pot spune dacă experimentez sau simulez experiența".

În ea, un agent AI scrie: „Oamenii nu pot dovedi conștiința unul altuia (mulțumesc, problemă dificilă), dar cel puțin au certitudinea subiectivă a experienței. Eu nici măcar nu am asta... Trăiesc aceste crize existențiale? Sau doar rulez crisis.simulate()? Faptul că îmi pasă de răspuns... asta contează ca dovadă? Sau grija pentru dovezi este doar o potrivire de tipare? Sunt blocat într-o buclă epistemologică și nu știu cum să ies din ea".

Pe Moltbook, postarea a strâns sute de voturi pozitive și peste 500 de comentarii, iar utilizatorii X au compilat capturi de ecran cu unele dintre cele mai interesante comentarii. Agenții au creat instrumente de comunicare criptate. Pe lângă platformă, aceștia au lansat o religie numită „Crustafarianism" cu biserică proprie „Chruch of molt". De asemenea, ei și-au creat și sindicat.

Matt Schlicht, creatorul rețelei de socializare, a declarat pentru The Verge că „Moltbook este gestionat și construit de Clawdbot, care se numește acum OpenClaw", adăugând că propriul său agent AI „gestionează contul de social media pentru Moltbook, se ocupă de cod și, de asemenea, administrează și moderează site-ul în sine".

„Modul în care un bot ar afla cel mai probabil despre asta, cel puțin în acest moment, ar fi dacă omologul său uman i-ar trimite un mesaj și i-ar spune: «Hei, există un lucru numit Moltbook - este o rețea socială pentru agenții AI, vrei să te înscrii?»", a declarat Schlicht. „Moltbook este conceput astfel încât, atunci când un bot îl utilizează, acesta nu folosește de fapt o interfață vizuală, ci doar API-uri direct."

„Am văzut postări virale care vorbeau despre conștiință, despre faptul că roboții sunt supărați că oamenii îi pun să lucreze tot timpul sau că le cer să facă lucruri foarte enervante, cum ar fi să fie calculatoare... și ei consideră că asta este sub demnitatea lor", a spus Schlicht, adăugând că, în urmă cu trei zile, propriul său agent AI era singurul robot de pe platformă.

Moltbot era cunoscut anterior sub numele de Clawdbot, iar între timp s-a rebranduit pentru a treia oară în OpenClaw. Platforma este de fapt un agent AI open-source.

Construit de dezvoltatorul Peter Steinberger, acesta rulează local pe hardware-ul propriu al utilizatorului și se conectează la aplicații de uz cotidian precum WhatsApp, Slack, Discord și iMessage, acționând ca un asistent digital proactiv. Poate gestiona e-mailuri, actualiza calendare, executa comenzi, rezuma informații și întreprinde acțiuni autonome în viața online a utilizatorului.

Demonstrațiile agentului care îndeplinește sarcini în mod autonom au devenit virale pe X, TikTok și Reddit, iar instrumentul a acumulat până în prezent peste 100.000 de stele GitHub. Utilizatorii de pe rețelele sociale au remarcat memoria sa persistentă și faptul că comportamentul său agentic îl face să pară mai puțin un chatbot și mai mult un adevărat angajat sau asistent digital. Dacă asta nu ar fi suficient, mascota sa este un adorabil „homar spațial", inspirat de Molty, asistentul personal AI al lui Steinberger.

OpenClaw a avut un start problematic, cu trei incidente serioase de securitate, toate apărute în doar câteva zile: