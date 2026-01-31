Dosarele Epstein: Informații despre implicarea lui Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani. Documentele au fost retrase și apoi republicate

Dosarele Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, conțin informații neverificate despre presupusa implicare a lui Donald Trump în orgii sexuale și violarea unei fete de 13 ani.

Documentele, care totalizează peste trei milioane de pagini, au fost retrase de pe site-ul DoJ la scurt timp după publicare, oficial din cauza traficului mare, pentru ca apoi să fie republicate.

Un document conținea informaţii conform cărora o fată de 13 sau 14 ani ar fi fost forțată să întrețină raporturi sexuale orale cu Trump, în urmă cu mai bine de 30 de ani, în New Jersey. Fata l-ar fi mușcat pe Trump în timpul actului sexual și ar fi fost lovită de acesta.

Relatarea este făcută de un martor. FBI a fost instruit să interogheze presupusa victimă, însă nu există dovezi că acest interviu ar fi avut loc, iar Departamentul de Justiţie nu a precizat câtă importanță i s-a acordat acestei informații, scrie The Telegraph

Casa Albă a emis un comunicat prin care susține că toate afirmațiile sunt „nefondate și false", iar procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că echipa responsabilă de revizuirea documentelor se poate să fi făcut erori și că orice greșeală va fi corectată imediat.

Oficialii administraţiei Trump au subliniat că în dosare pot fi imagini, documente sau materiale video false sau trimise intenționat greșit, deoarece tot ce a primit FBI de la public a fost transmis către Departamentul de Justiţie.

Alte acuzații din dosare se referă la participarea lui Trump la petreceri cu caracter sexual organizate de Epstein, însă majoritatea informațiilor nu au fost confirmate, iar unele persoane contactate s-au dovedit „necredibile".

Criticii democrați ai administrației Trump susțin că documentele nu au fost publicate integral în mod intenționat, evidențiind că Departamentul de Justiție a analizat 6 milioane de documente, dar a făcut publice doar jumătate.

Într-un caz anterior, o fotografie cu Trump în biroul lui Epstein, înconjurat de femei, a fost inițial publicată, apoi retrasă și ulterior republicată după reacții publice.

Noi fotografii din controversatul dosar Epstein, cu Donald Trump înconjurat de femei, au fost publicate de democrați

Todd Blanche a insistat că preşedintele american nu ar fi intervenit pentru a cenzura documentele și a subliniat că Epstein nu a susținut niciodată că Trump ar fi comis vreo infracțiune sau ar fi avut contacte nepotrivite cu victimele sale.

Blanche a fost avocatul lui Trump în procesul său din 2024, în care a fost și declarat vinovat de jurați, dar nu a mai primit o condamnare înainte de a redeveni președinte.