ANTICRISTUL ȘI NOUA ORDINE MONDIALĂ: Peter Thiel versus Larry Fink

La Academia de Științe Morale și Politice din Paris, într-o sală îmbrăcată în lemn de nuc, cu vibrații conservatoare, Peter Thiel a pus recent în scenă un tablou apocaliptic. Miliardarul fondator al PayPal și Palantir spune că Anticristul nu este o relicvă medievală, ci o figură iminentă care va exploata fricile moderne (schimbările climatice, inteligența artificială, pandemiile, războaiele) pentru a construi un control totalitar la nivel mondial.

Greșeala spectatorilor ar fi să vadă în acest discurs doar o fantezie religioasă. În realitate, Thiel definește proiectul politic al secolului XXI: o luptă invizibilă pentru "sistemul de operare" al civilizației, dusă împotriva unui inamic care îi este, paradoxal, geamănul perfect.

Imaginați-vă doi arhitecți care contemplă aceeași clădire în ruină. Unul vrea să demoleze totul și să construiască buncăre fortificate, fiecare cu propriul său generator și propria logică defensivă. Celălalt se gândește să topească ruinele într-un aliaj lichid care curge printr-o rețea globală de țevi, uniform și controlabil. Primul este Peter Thiel, iar cel de-al doilea Larry Fink, CEO-ul BlackRock, omul care gestionează peste zece trilioane de dolari. Și care a preluat la Davos bastonul de mareșal de la Klaus Schwab, ca voce supremă a elitei manageriale globale.

Fink este oglinda răsturnată a lui Thiel, pentru că ambii și-au construit imperii din spaimele noastre, dar oferă antidoturi diametral opuse. Miliardarul Thiel construiește "tehnologia suverană". Vorbim aici de Palantir Gotham, softul care permite statului-națiune să vadă absolut tot, de la migranții prezenți la frontieră, până la banii teroriștilor și mișcările din teren - însă numai în interiorul propriei granițe. El investește în monopoluri digitale, în baze spațiale private, în criptomonede ca evadare din sistemul financiar global. I-ar plăcea să trăiască într-o lume fragmentată, naționalistă. Un mozaic de fortărețe digitale, stăpâne absolute pe propriul teritoriu, unde fiecare suveranitate își poartă propria cruce.

Fink, în schimb, oferă "finanța universală". Fondul de investiții BlackRock se vrea a fi un guvernator invizibil al planetei prin platforma Aladdin, care ține în mână o treime din toți banii din lume. Când Fink spune "Riscul climatic este un risc investițional", nu face o declarație ecologică, ci una de putere. El transformă îngrijorările apocaliptice ale epocii noastre în limbaj de tranzacții la bursă. La fel ca fratele său geamăn, Fink se teme de prăbușire, dar în loc să ne izoleze, vrea să ne înghită pe toți într-un sistem unic, unde statele sunt doar birourile locale ale unei corporații mondiale. Iar noi devenim simple numere într-un cont de investiții.

Cei doi luptă, practic, pentru același lucru. Vor să ne modeleze viitorul, doar că unul vrea să facă sate închise, fiecare cu fântâna lui, iar celălalt un oraș-megalopolis unde toate drumurile duc în același centru comercial. Thiel, autoproclamat "creștin ortodox moderat" și "liberal clasic", și-a construit o rețea de protejați politici precum JD Vance, actualul vicepreședinte american. Discipolii săi ideologici au ajuns la Casa Albă și în Congres pentru a sparge Deep State-ul și birocrația democrată/globalistă. Miliardarul a venit acum în Europa nu ca turist, ci ca misionar al unei contrarevoluții naționaliste. În conferința de la Paris, Thiel a avertizat că Greta Thunberg și activismul climatic sunt forma modernă a Anticristului.

Pe când Thiel ține discursuri la convenții, Fink își plasează oameni în funcții cheie fără să-i voteze nimeni. Spre exemplu, fosta șefă de la BlackRock, Adewale Adeyemo, este secretar adjunct al Trezoreriei SUA. Apoi, zeci de executivi ai fondului de investiții ocupă poziții-cheie în Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană. Puterea lui Fink este difuză, managerială, de tip "woke". Noul tartor de la Davos folosește criteriile ESG (regulile corporatiste legate de climă) pentru a dicta politici energetice și sociale fără a trece prin votul popular. În vreme ce Thiel vrea să spargă lumea în fiefuri suverane, protejate de monopoluri tehnologice, Fink vrea să lichideze națiunile într-un "portofoliu global diversificat", administrat de la Davos.

În concluzie, cei doi ne propun două fețe distincte ale puterii fără legitimitate populară. Două răspunsuri la aceeași spaimă existențială. Thiel crede că mântuirea stă în fragmentare, Fink crede că stă în contopire. Iar noi, prinși între buncărul suveran al tehnologiei și apele tulburi ale banilor universali, asistăm la definirea noii ordini mondiale nu prin dezbateri parlamentare, ci prin arhitecturi de cod și mișcări invizibile ale banilor. Anticristul, dacă va veni, ar putea purta fie uniforma unui inginer de la Palantir, fie costumul unui manager de la BlackRock. Diferența este doar dacă ne va controla ținându-ne în camere separate, sau amestecându-ne pe toți la un loc.

Adrian Onciu