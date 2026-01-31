Bill Gates în dosarul Jeffrey Epstein - Boli cu transmitere sexuală și divorțul de Melinda Gates

În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, "ca urmare a sexului cu fete ruse", şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, potrivit New York Post.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a respins afirmaţiile drept "absurde şi complet false". Acuzaţiile apar într-un set de 3,5 milioane de pagini de documente, incluzând drafturi de emailuri scrise de Epstein în numele lui Boris Nikolic, consilier ştiinţific al lui Gates la acea vreme. În aceste drafturi, Epstein, pretinzând că scrie în numele lui Nikolic, sugera că Gates l-ar fi implicat în situaţii "imorale, neetice sau aproape ilegale", inclusiv: procurarea de medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală; facilitarea unor întâlniri extraconjugale; furnizarea de Adderall pentru competiţii de bridge; "strecurarea pe ascuns" de antibiotice Melindei Gates.

Într-un alt draft adresat lui Gates, Epstein, tot în numele lui Nikolic, îl acuza pe miliardar că ar încerca să organizeze "o acoperire" pentru a-şi proteja reputaţia, sugerând că un eventual divorţ public al Melindei ar putea periclita donaţii filantropice de miliarde de dolari. Epstein ar fi încercat în 2017 să-l şantajeze pe Gates cu o presupusă relaţie cu jucătoarea de bridge Mila Antonova, potrivit unor dezvăluiri anterioare. Epstein ar fi fost frustrat că Gates nu dorea să participe la un fond caritabil creat împreună cu JP Morgan, susţine un purtător de cuvânt al lui Gates.

Nikolic i-a scris ulterior lui Epstein că urma să primească compensaţii pentru doi ani legate de "o înţelegere" cu Fundaţia Bill şi Melinda Gates, dar că "Larry" (nume posibil legat de Larry Summers, potrivit contextului) ar fi spus că "nu există de fapt nicio înţelegere finalizată". Poziţia oficială a lui Gates: documentele arată doar "frustrarea lui Epstein că nu avea o relaţie continuă cu Bill Gates".

Melinda French Gates, care a fondat ulterior Pivotal Ventures, a spus că întâlnirea ei cu Epstein a fost "o greşeală" şi că acesta era " o persoană profund nocivă". Divorţul dintre Bill şi Melinda a fost finalizat în 2021. Gates a spus în mod repetat că relaţia sa cu Epstein a fost limitată la discuţii despre filantropie şi că întâlnirile din 2011 şi 2014, inclusiv o cină la reşedinţa lui Epstein din Manhattan şi o fotografie la sediul Microsoft, au fost "o mare greşeală". În 2008, Epstein s-a înregistrat ca infractor sexual în urma unei condamnări pentru solicitarea unei minore. A murit în 2019 în închisoarea din Manhattan, în ceea ce autorităţile au clasificat drept sinucidere.