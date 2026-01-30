Institutul de Studiu al Razboiului din SUA despre Iran: Conflictul total se apropie!

Iranul încearcă probabil să descurajeze acțiunile militare americane împotriva Iranului prin desfășurarea de forțe și efectuarea de exerciții navale în Strâmtoarea Hormuz.

Publicația Defa Press, afiliată Statului Major General al Forțelor Armate Iraniene (AFGS), a susținut pe 29 ianuarie că Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a desfășurat „sute de nave rapide de lansare a rachetelor și nave de sprijin în imediata apropiere" a portavionului USS Abraham Lincoln, care operează în Marea Arabiei.

Imaginile din satelit disponibile comercial au arătat, de asemenea, că portavionul de drone „Shahid Bagheri" al Marinei IRGC se află în prezent la șase kilometri de coasta orașului Bandar Abbas, un oraș portuar important situat în Strâmtoarea Hormuz.

Desfășurarea de către Marina IRGC a ambarcațiunilor de atac rapide (FAC) și a navelor „de lansare a rachetelor" este în concordanță cu strategia navală asimetrică a Iranului, care contracarează forțele navale mai mari și mai avansate din punct de vedere tehnologic prin capabilități de rachete de mare viteză și cu rază scurtă de acțiune.

Agențiile media occidentale au relatat separat, pe 29 ianuarie, că Marina IRGC va efectua un exercițiu cu foc real de două zile în Strâmtoarea Hormuz, pe 1 și 2 februarie. Viitorul exercițiu cu foc real al Marinei IRGC este probabil un răspuns la sosirea USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu și este probabil menit să descurajeze Statele Unite să atace Iranul.

Desfășurarea de resurse navale și viitorul exercițiu sunt, de asemenea, notabile pentru că Iranul nu a folosit nicio resursă navală în timpul războiului israelo-iranian din iunie 2025. Purtătorul de cuvânt al IRGC, Ali Mohammad Naeini, a susținut în noiembrie 2025 că Iranul nu și-a folosit forțele navale în timpul războiului, deoarece „nu era nevoie" de extinderea războiului.

Alexandru Grumaz