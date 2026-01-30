Adriana Georgescu, fetița cu chibriturile de la PNL, se juca cu focul și pe lângă primarul Ciprian Ciucu

Avocata Adriana Georgescu, de la PNL Sector 1, se lauda că îl poate influența Ciprian Ciucu, în campania electorală. Ea a cearut bani pentru campania lui Ciucu la Primăria Generală, în numele candidatului - 1 milion de euro.

Deși cerea un milion de euro în numele lui Ciprian Ciucu, avocata plusează spunând că, de fapt, candidatul PNL de la vremea aceea voia o întâlnire tete a tete cu oamenii care ar fi urmat să-i dea bani pentru campania la Primăria Generală. Avocata le mai spunea lui Tucan și investigatorului DNA că ea este "conectată și la mafie, și la miniștri" și că "îl vor avea la picioare" pe Ciucu, că Ciucu "nu acceptă bani de la oricine" și că "e îndrăgostit de 10 ani" de ea. Georgescu mai spunea că primește informații de la SRI și că poate influența decizii în instanță.

"Este încă nevoie de 300.000, un milion, maxim..., că eu nu mai bag alt om de afaceri peste voi, că atuncea îl împărțiți pe CIPRIAN, care va fi viitoru' președinte de partid, să-nțelegeți! Voi, dacă-l ajutați acuma și-l puneți primar - eu d-aia ți-am spus atuncea că-i un business! - îl aveți p-ăsta la picioare! Că nu acceptă de la oricine, că are încredere în mine, că e îndrăgostit de mine de zece ani, că sunt... aveți... ați făcut o afacere!"

Avocata a ajuns până într-acolo încât, în schimbul unor sume de bani, îi promitea investigatorului DNA că Ciprian Ciucu o să-i soluționeze favorabil lui Jean Paul Tucan dosarul pe care omul de afaceri constănțean îl are la Tribunalul București și care este instrumentat de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Interesant de consemnat este si faptul ca Ciprian Ciucu sustine ca nu o cunoaste aproape deloc pe Adriana Georgescu, cu toate ca numeroase poze aparute pe retelele de socializare sustin altceva.