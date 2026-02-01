Burnout criminal: Un tânăr de 32 de ani și-a pierdut viața din cauza suprasolicitării la locul de muncă. Primea sarcini de la job și pe patul de spital

Un programator în vârstă de 32 de ani a murit după ce s-a prăbușit în timp ce lucra de acasă, iar familia sa susține că decesul a fost cauzat de suprasolicitare profesională.

Bărbatul, identificat în presa chineză drept Gao Guanghui, ar fi suferit un stop cardiac la finalul lunii noiembrie. Apropierea tragediei a fost pusă de familie pe seama volumului extrem de muncă din perioada recentă, după ce acesta fusese promovat într-o funcție de conducere.

Potrivit presei locale, Gao fusese avansat ca manager de departament, responsabilitate care i-a adus un program mult mai solicitant. Pe lângă activitatea de programare, coordona echipa, gestiona relația cu clienții și se ocupa de suportul post-vânzare. Soția sa a declarat că noile atribuții îl făceau să ajungă acasă foarte târziu aproape în fiecare zi.

Incidentul a avut loc pe 29 noiembrie, într-o zi de sâmbătă, când Gao lucra de acasă. Un membru al familiei a relatat că acesta s-a plâns că nu se simte bine și a spus că vrea să se întindă puțin în living, pentru a continua rezolvarea unor sarcini urgente. La scurt timp, bărbatul și-a pierdut cunoștința.

A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îl salveze, în ciuda manevrelor de resuscitare. Decesul a fost declarat în jurul orei 13:00, în aceeași zi.

Familia susține că, în timp ce Gao se afla în stare critică, colegii de serviciu continuau să îi trimită mesaje într-un grup de lucru pe WeChat, cerându-i să proceseze comenzi și să finalizeze sarcini considerate urgente, cu termen limită în dimineața zilei de luni.

După moartea sa, rudele au depus o solicitare către autorități pentru ca decesul să fie recunoscut drept accident de muncă, însă până în prezent nu au primit un răspuns oficial. Soția lui Gao a cerut și returnarea obiectelor personale ale acestuia, reclamând că o parte dintre bunuri ar fi fost aruncate, iar cele rămase i-au fost înmânate fără a fi ambalate sau inventariate corespunzător.