Organizația Națiunilor Unite este în pericol de „colaps financiar iminent" - António Guterres arată cu degetul către SUA

Organizația Națiunilor Unite este în pericol de „colaps financiar iminent" din cauza neplății cotizațiilor de către statele membre, a avertizat președintele organismului, notează BBC.

António Guterres a declarat că ONU se confruntă cu o criză financiară care „se adâncește, amenință livrarea programelor" și că banii s-ar putea epuiza până în iulie. El a scris într-o scrisoare către toate cele 193 de state membre că trebuie să își onoreze plățile obligatorii sau să revizuiască regulile financiare ale organizației pentru a evita colapsul.

Acest lucru vine după ce cel mai mare contribuitor al ONU, SUA, a refuzat să contribuie la bugetele sale regulate și de menținere a păcii și s-a retras din mai multe agenții pe care le-a numit o „risipă de bani ai contribuabililor". Mai mulți alți membri au restanțe sau pur și simplu refuză să plătească.

Deși Adunarea Generală a ONU a aprobat o modificare parțială a sistemului său financiar la sfârșitul anului 2025, organizația se confruntă încă cu o criză masivă de numerar, agravată de o regulă care înseamnă că rambursează bani pe care nu i-a primit niciodată.

La sediul său din Geneva, au fost amplasate peste tot semne care avertizează asupra situației. Într-o încercare aproape disperată de a economisi bani, scările rulante sunt oprite în mod regulat, iar încălzirea este redusă. Guterres a scris în scrisoarea sa că ONU s-a confruntat cu crize financiare în trecut, dar că situația actuală este „categoric diferită".

„Deciziile de a nu onora contribuțiile evaluate care finanțează o parte semnificativă din bugetul regulat aprobat au fost acum anunțate oficial", a declarat secretarul general, fără a numi membri specifici. El a spus că „integritatea întregului sistem" depinde de respectarea de către state a obligației lor conform cartei ONU de a-și plăti „contribuțiile evaluate" - adăugând că 77% din totalul datorat a fost plătit în 2025, lăsând o sumă record neplătită.

Guterres a declarat că o regulă conform căreia ONU trebuie să returneze membrilor banii necheltuiți pentru anumite programe dacă nu poate implementa un buget a creat o „dublă lovitură", în care „se aștepta să returneze numerar care nu există". „Nu pot exagera urgența situației cu care ne confruntăm acum. Nu putem executa bugete cu fonduri neîncasate și nici nu putem returna fonduri pe care nu le-am primit niciodată."

Drept urmare, ONU returnează acum milioane de dolari pe care nu i-a avut niciodată. Scrisoarea spune: „Chiar luna aceasta, ca parte a evaluării din 2026, am fost obligați să returnăm 227 de milioane de dolari [165 de milioane de lire sterline] - fonduri pe care nu le-am colectat."

„Concluzia este clară", a scris Guterres. „Fie toate statele membre își onorează obligațiile de a plăti integral și la timp - fie statele membre trebuie să își revizuiască fundamental regulile financiare pentru a preveni un colaps financiar iminent." Agențiile ONU primesc rareori toți banii pe care îi solicită pentru a aborda crizele umanitare, dar ultimele 12 luni au fost deosebit de dificile.

SUA este cel mai mare contribuitor al ONU, dar președintele Donald Trump a declarat că nu își atinge „marele potențial" și a criticat-o pentru că nu a sprijinit eforturile de pace conduse de SUA, care nu și-a plătit contribuția la bugetul regulat al ONU în 2025 și a oferit doar 30% din finanțarea așteptată operațiunilor ONU de menținere a păcii.

Apoi, în ianuarie, Trump a retras-o din zeci de organizații internaționale, inclusiv 31 de agenții ONU, pentru a „pune capăt finanțării contribuabililor americani și implicării în entități care promovează agende globaliste în detrimentul priorităților SUA".

La sfârșitul lunii decembrie, SUA au promis 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de lire sterline) în finanțarea programelor umanitare ale ONU - avertizând că organizația internațională trebuie să „se adapteze sau să moară" - o fracțiune din cele 17 miliarde de dolari cheltuite în 2022.

Alte țări, precum Marea Britanie și Germania, au anunțat, de asemenea, reduceri semnificative ale ajutorului extern, ceea ce va avea un impact inevitabil asupra activității ONU. Guterres avertizase la începutul aceleiași luni că ONU se confruntă cu cea mai fragilă situație financiară din ultimii ani - invocând din nou taxe neplătite - după ce declarase în octombrie că se confruntă cu o „cursă spre faliment".

Separat, Trump a fost acuzat de critici că încearcă să înlocuiască unele funcții ale ONU cu Consiliul său pentru Pace, care să supravegheze eforturile de regenerare din Gaza. Președintele SUA a declarat că activitatea acestuia se va desfășura „în colaborare cu Națiunile Unite" - dar când a fost întrebat anterior de un jurnalist Fox TV dacă consiliul va lua locul ONU, el a răspuns: „Ei bine, s-ar putea".

SUA a părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății a ONU săptămâna trecută. A refuzat să își plătească cotizațiile pentru 2024 și 2025, în ciuda faptului că, spun avocații OMS, sunt obligați prin lege să facă acest lucru. Și alte agenții fac reduceri uriașe.

Biroul ONU pentru drepturile omului a avertizat că încălcările grave vor rămâne acum nedocumentate, deoarece nu are fonduri pentru a trimite anchetatori. În trecut, dovezile lor au dus la urmăriri penale pentru crime de război și crime împotriva umanității.

În Afganistan, care are una dintre cele mai mari rate de mortalitate maternă din lume, UN Women a fost nevoită să închidă clinici pentru mame și copii. Între timp, Programul Alimentar Mondial a fost nevoit să reducă rațiile pentru refugiații care fug din conflictul din Sudan.