Coldea la Davos: "Ordinea mondială a murit iar serviciile secrete vor decide viitorul. Ele trebuie să devină puteri executive!"

Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a susținut la „Davos Lodge 2026" un discurs în care a avertizat că lumea se află într-un moment de ruptură profundă, marcat de prăbușirea ordinii internaționale post-Război Rece și de ascensiunea neîngrădită a marilor puteri în plan strategic și decizional.

Evenimentul „Davos Lodge 2026" s-a desfășurat în perioada 19-23 ianuarie 2026, în paralel cu Forumul Economic Mondial de la Davos, organizat de World Economic Forum, ambele reuniuni având loc în stațiunea elvețiană Davos. În acest context, Coldea a susținut că vechile certitudini ale sistemului internațional au dispărut, iar statele se confruntă cu realități dure, greu de gestionat prin instrumentele clasice ale diplomației și politicii externe.

„Aș dori să mă refer la perspectiva serviciilor de informații și securitate. Ne aflăm într-un moment de cotitură, asistăm la o perturbare, o ruptură a vechii ordini, în care toate zilele bune au apus și, în zilele noastre, ne confruntăm cu realități brutale cu care trebuie să ne descurcăm", a declarat fostul oficial român. Potrivit acestuia, dispariția regulilor clare din relațiile internaționale a generat un lanț de incertitudini care alimentează vulnerabilități, riscuri și amenințări multiple, într-un mediu global tot mai impredictibil.

„Acest lucru creează incertitudini corelate cu probleme precum preocupările ca o condiție prealabilă a vulnerabilităților, riscurilor și, de ce nu, amenințărilor. Marile puteri nu se simt constrânse de aproape nimic să facă ceea ce vor. Marea întrebare este ce ar trebui să facem: o întrebare de un milion de dolari", a spus Coldea. Răspunsul la această dilemă, în viziunea sa, vine din zona instituțiilor specializate în gestionarea complexității și a crizelor sistemice. „Ce pot spune este că există instituții care se ocupă de acest tip de probleme complexe, chiar le place: serviciile de securitate și informații", a subliniat el.

Mesajul central al intervenției a fost acela că serviciile de informații vor deveni actori-cheie în arhitectura decizională a statelor, depășind rolul strict operațional și informativ pe care l-au avut până acum. „Serviciile de securitate și informații vor juca un rol major în viitor. Ele vor face parte din opiniile factorilor de decizie. În ciuda unei bune conduceri și a unei bune diplomații, securitatea va juca un rol major în luarea unor decizii inteligente. Statele sunt obligate să adopte o abordare inteligentă în această situație complexă", a afirmat Coldea.

El a legat această evoluție de nevoia unei conectivități strategice între state, considerată o condiție esențială pentru construirea unor parteneriate fiabile într-un mediu internațional instabil. „În care conectivitatea, ca premisă a unui parteneriat fiabil, va juca un rol major. Modul de menținere a acestei conectivități, modul de protejare și de aplicare fac parte din domeniul securității", a explicat fostul prim-adjunct al directorului SRI.

Referindu-se la România, Coldea a arătat că țara se află într-o zonă de presiune strategică majoră, la intersecția intereselor geopolitice ale marilor puteri. „România se află la granița NATO și UE și se confruntă cu multe provocări din partea marilor noastre vecini, Rusia, și suntem obligați să găsim modalități de a ne conecta cu alți parteneri din regiune și nu numai", a spus el, amintind și rolul jucat de-a lungul timpului în facilitarea unor legături între actori din Orientul Mijlociu și parteneri internaționali.

În acest context, serviciile de informații trebuie să își regândească misiunea și să fie integrate mai clar în procesul decizional strategic. „Întotdeauna există soluții, dar este nevoie de servicii bune sau de lideri inteligenți și cu perspicacitate pentru a înțelege pe deplin și a lua măsuri. Cum să transformăm diplomația de bună calitate și serviciile de informații în acțiuni pozitive tangibile", a punctat Coldea.

El a atras atenția asupra importanței infrastructurii critice, de la coridoare energetice și rute maritime până la hub-uri digitale, subliniind rolul preventiv al serviciilor de securitate. „Suntem legați de coridoare energetice, rute maritime, hub-uri digitale, toate acestea făcând parte din infrastructura critică. Serviciile au rolul de a proteja această infrastructură critică. Ele ar trebui să prevină acest lucru", a spus el, adăugând că misiunile acestora trebuie redefinite, cu noi atribuții și mecanisme de control.

În final, Coldea a evidențiat rolul Uniunii Europene ca actor stabilizator regional. „UE joacă un rol major. UE s-a dovedit a fi un actor stabilizator în regiune, acceptă dialogul cu alte țări din Orientul Mijlociu și poate genera fonduri, know-how, expertiză și durabilitate. UE poate juca cu adevărat un rol major, iar faptul că facem parte din UE este foarte important", a concluzionat el, menționând totodată că, potrivit Tratatului de la Lisabona, serviciile de informații rămân o competență de securitate națională, nu una a Uniunii.