Suntem priviți prin pereți cu toata intimitatea noastră folosind tehnologia pe care noi o avem in casele noastre

Semnalul Wi-Fi dintr-o locuință ar putea, la un moment dat, să facă mai mult decât să conecteze telefoane și laptopuri. Acele unde invizibile ar putea interacționa cu mediul și cu corpurile noastre într-un mod mult mai profund decât ne imaginam. Puțini și-au imaginat că undele radio folosite pentru Wi-Fi nu doar trec prin pereți, așa cum deja știm cu toții din experiență, ci și că ele poartă într-adevăr semnătura prezenței și mișcării umane.

Începând cu mijlocul anilor 2010, cercetători de la prestigiosul Massachusetts Institute of Technology au demonstrat un lucru care părea desprins din filme. Prin analiza reflecțiilor semnalului Wi-Fi, o rețea standard poate detecta mișcarea corpului uman chiar printr-un perete închis și fără camere și fără senzori de mișcare. Totul se întâmplă prin „analizarea" undelor radio care se propagă și se reflectă, modificate, de corpul uman.

Proiecte precum Wi-Fi au demonstrat că, folosind antene Wi-Fi simple, aceste semnale pot detecta nu doar prezența unei persoane dincolo de un obstacol solid, ci și pot urmări traiectoria și direcția mișcării acesteia. În esență, tehnologia folosește un principiu similar cu radarul sau sonarul, undele care trec prin pereți sunt reflectate de obiectele în mișcare, iar aceste reflexii pot fi izolate de zgomotul static și interpretate matematic.

La Carnegie Mellon University, un alt centru de cercetare de renume, oamenii de știință au dus aceste concepte mai departe, combinând semnalele Wi-Fi cu algoritmi avansați de inteligență artificială pentru a detecta chiar forma și postura corpului uman pe baza modului în care acesta modifică undele radio. ￼ În termeni simpli, nu doar că se poate observa că cineva este într-o cameră, ci se poate obține o estimare a poziției sau a mișcării acestuia fără ca acea persoană să fie conectată la rețea și fără să existe vreo cameră video implicată.

Aceste lucrări sunt publicate în reviste științifice și prezentate la conferințe internaționale, iar termenii folosiți, de la Channel State Information la deep learning, descriu cum variațiile minuscule ale semnalului Wi-Fi, la nivel de fază și amplitudine, pot fi analizate pentru a construi modele detaliate ale mișcării umane. ￼ De la simpla detectare a prezenței într-o cameră până la reconstruirea unor modele de mișcare sau estimări ale posturii, cercetările sugerează că această tehnologie are potențial pentru aplicații ce variază de la monitorizarea sănătății la sisteme inteligente pentru case smart.

Aceste cercetări au dus, inevitabil, la o concluzie și mai incomodă. Oamenii de știință au observat că nu toate corpurile modifică semnalul Wi-Fi în același mod. Diferențele subtile de structură corporală, de mers, de postură și de gestică produc tipare distincte în modul în care undele radio sunt reflectate și distorsionate. Astfel a apărut conceptul de "amprentă biometrică radio". La fel cum fiecare persoană are o amprentă digitală sau un mers caracteristic, fiecare corp uman creează o semnătură unică în câmpul radio al unei rețele Wi-Fi.

Cercetări publicate începând cu 2018 arată că, folosind algoritmi de învățare automată, aceste semnături pot fi suficient de stabile pentru a permite diferențierea indivizilor, chiar și atunci când nu poartă niciun dispozitiv și nu sunt conectați la rețea. Practic, sistemul nu doar „vede" că cineva este prezent într-o încăpere, ci poate deduce cine este acea persoană pe baza modului în care se mișcă și interacționează cu undele radio. Identitatea nu mai este legată de un telefon, de un cont sau de un dispozitiv, ci de corpul însuși.

Radu Alex