Donald Trump: "Acordul privind Groenlanda este aproape finalizat. Va fi avantajos pentru toată lumea"

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile privind un acord-cadru referitor la Groenlanda sunt în plină desfășurare și se apropie de final, subliniind că documentul are o importanță majoră, în special din perspectiva securității naționale americane.

Într-o discuție cu jurnaliștii, liderul de la Casa Albă a afirmat că „majoritatea aspectelor au fost deja convenite" și că părțile implicate își doresc încheierea acordului. „Am început negocierile și, din punctul meu de vedere, suntem foarte aproape de un consens. Ei vor ca acest lucru să se întâmple. Cred că va fi o înțelegere bună pentru toți. Este un acord extrem de important și sunt convins că îl vom semna", a declarat Trump.

În ultimele săptămâni, președintele american a susținut în mod repetat că Statele Unite ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei pentru a preveni o eventuală extindere a influenței Rusiei sau Chinei în regiune. Trump a mers până la a afirma că insula ar trebui cumpărată, chiar și în condițiile existenței actualei prezențe militare americane, reglementată prin acordul din 1951.

Potrivit acestuia, aranjamentele existente nu mai oferă garanții suficiente de securitate, motiv pentru care Washingtonul urmărește renegocierea acordului de apărare cu Danemarca, în vederea eliminării restricțiilor privind prezența militară americană pe insulă.

La 28 ianuarie, reprezentanți ai Statelor Unite, Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit pentru a discuta un nou cadru de cooperare. Potrivit agenției Bloomberg, scopul acestui demers este consolidarea prezenței americane în Arctica, fără a transfera însă Groenlanda sub control direct al SUA.

Analiștii atrag atenția că interesul brusc al Washingtonului pentru insulă nu poate fi explicat exclusiv prin rațiuni strategice. Deși Groenlanda are o importanță geopolitică incontestabilă, aceste considerente au existat și în trecut, fără a genera inițiative similare. În acest context, spun experții, trebuie luate în calcul atât dinamica politică internă din Statele Unite, cât și stilul personal de leadership al lui Donald Trump.