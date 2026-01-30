Războiul cibernetic al viitorului nu se va mai duce cu hackerii umani ci cu agenții secreți AI

Șeful departamentului de securitate cibernetică din Israel prezice un război cibernetic între agenții de inteligență artificială ofensivi și defensivi.

După cum a relatat Yossi Karadi la conferința Cybertech de la Tel Aviv, Direcția Națională de Cibernetică din Israel a înregistrat o creștere de 55% a atacurilor cibernetice în 2025, comparativ cu anul precedent.

„În viitorul foarte apropiat, lumea va fi martorul unui război cibernetic de amploare, purtat de agenți de inteligență artificială, atât ofensiv, cât și defensiv", a declarat marți Yossi Karadi, șeful Direcției Naționale Cibernetice a Israelului (INCD).

Vorbind la conferința Cybertech Global de la Tel Aviv, Karadi a avertizat asupra unui scenariu apocaliptic în care industria energetică, a transporturilor, a telecomunicațiilor și a altor industrii ar fi atacate de hackeri, aducând țările într-un impas complet și, în unele cazuri, punând în pericol direct viața umană.