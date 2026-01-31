Adolescentul de 13 ani acuzat că l-a omorât pe Mario le-a povestit bunicilor de ce a decis să recurgă la un asemenea gest
Postat la: 31.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei a fost dus într-un centru neuropsihiatric, unde urmează să fie evaluat și să primească servicii specializate, după ce părinții acestuia au fost decăzuți temporar din drepturi. Înainte de a pleca de lângă familie, adolescentul le-a povestit bunicilor de ce și-a omorât prietenul.
Băiatul susține că a luat hotărârea după ce s-a certat cu prietenul său în vară, când s-ar fi și bătut. Apoi s-au hărțuit reciproc. "Mi-a zis în felul următor, zice: „Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea." Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură", povestește bunica băiatului de 13 ani. "Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: „Hai să-l omorâm!" Atunci a fost de acord şi nepotul meu", spune și bunicul băiatului de 13 ani.
Ceilalţi doi adolescenți care au fost implicați doresc să stea în arest preventiv și nu la domiciliu pentru a nu fi linșați de localnici. "Cea mai bună soluţie la acest moment şi practic şi cea mai responsabilă hotărâre având în vedere atitudinea de care dau dovadă. Au acceptat ca cele 30 de zile să rămână în arest preventiv", spune Claudia Cândea, avocatul minorilor de 15 ani.
„Având în vedere neîndeplinirea, de către familia Romaneț, a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului Romaneț Mario Darian. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului", au transmis reprezentanții DGASPC.
Potrivit autorităților, minorul va fi evaluat medical, psihologic și social, urmând să primească îngrijire conform recomandărilor specialiștilor. Instituția a cerut presei să trateze cazul cu maximă prudență, „pentru protecția minorului și a personalului care lucrează cu el". Măsura vine la câteva zile după ce primarul comunei Sânmihaiu Român a declarat că există informații neoficiale potrivit cărora familia ar fi intenționat să scoată copilul din țară, posibil în Spania.
Crima din Cenei a avut loc în seara de 19 ianuarie 2026, în județul Timiș. Victima, Mario Berinde, a fost ucis de un adolescent de 13 ani şi unul de 15 ani cu un topor şi cu un cuţit. După comiterea faptei, un alt adolescent de 15 ani a fost chemat să ajute la incendierea şi îngroparea trupului.
