Trump își face Arc de Triumf. Cum ar arăta mega-structura gândită de președintele SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit sâmbătă, cu jurnaliştii, la bordul Air Force One, despre ideea sa de a construi un arc de triumf în Washington, descriind o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris. Preşedintele american a spus că structura planificată ar semăna cu Arcul de Triumf din capitala Franţei.

Astfel de monumente sunt întâlnite în multe locuri din întreaga lume, a spus Donald Trump, adăugând că doreşte ca cel din Washington să fie cel mai mare. "Suntem cea mai mare şi mai puternică naţiune. Aş vrea să fie cel mai mare dintre ele", a spus liderul american, adăugând că va fi creat un comitet pentru a supraveghea proiectul.

Arcul de triumf ar fi cel mai recent dintr-o serie de proiecte arhitecturale prin care preşedintele Donald Trump îşi propune să lase o amprentă asupra Washingtonului. În prezent, se desfăşoară construcţia unei săli de bal opulente în incinta Casei Albe, pentru care a fost demolată vechea Aripă Est a clădirii, măsură care a atras critici.

Potrivit unui raport al Washington Post, arcul de triumf ar fi prevăzut să atingă o înălţime de 76 de metri. Arc de Triomphe din Paris, finalizat în 1836, are aproximativ 50 de metri înălţime. Experţii în arhitectură au criticat înălţimea propusă a arcului din Washington, a spus ziarul, argumentând că nu s-ar potrivi cu clădirile înconjurătoare. În acelaşi timp, articolul a menţionat că unii istorici susţin ideea construirii unui astfel de monument în capitala SUA.

Preşedintele Trump nu a oferit un calendar pentru proiect. El a lansat pentru prima dată ideea arcului în luna octombrie anul trecut. Mass-media din SUA l-au poreclit de atunci "Arc de Trump". Săptămâna trecută, preşedintele Trump a postat trei designuri diferite pentru arc pe platforma sa Truth Social, inclusiv unul cu numeroase ornamente aurii, un element caracteristic stilului său, care se regăseşte şi în Biroul Oval, pe care l-a reamenajat anterior.