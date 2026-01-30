Se inversează polii Pământului? Graficul de deplasare arată o acțiune spontană inevitabilă
Postat la: 30.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Privită pe o hartă, deplasarea polului nord magnetic pare o simplă linie curbată, o notă tehnică pentru geofizicieni. Câteva zeci de kilometri pe an. Un fenomen „natural". Nimic alarmant, ni se spune. Și totuși, când aceeași linie începe să accelereze, când ritmul se dublează și apoi se triplează, când polul pare să fugă, nu să migreze lent, apare inevitabil întrebarea pe care nimeni nu vrea să o pună deschis: ce se întâmplă, de fapt, cu Pământul? Se inversează polii într-o actiune spontană inevitabilă?
În ultimele decenii, polul nord magnetic s-a deplasat mai rapid decât în orice perioadă cunoscută din istoria modernă. Busolele trebuie recalibrate. Modelele magnetice sunt actualizate tot mai des. Oficial, explicația este simplă: dinamica fierului lichid din nucleul planetei. Neoficial, chiar și oamenii de știință recunosc că nu înțeleg pe deplin mecanismul și nici direcția exactă în care se îndreaptă acest proces.
Dar istoria Pământului ascunde un detaliu tulburător: polii magnetici s-au inversat de multe ori. Nu o dată, nu de două ori, ci de sute de ori. Înregistrările geologice o arată clar. Iar aceste inversări nu au fost simple „flip-uri" ordonate. Au fost perioade de haos magnetic, în care câmpul de protecție al planetei a slăbit dramatic. Radiații crescute. Instabilitate climatică. Dispariții masive de specii. Coincidențe? Sau consecințe? Aici începe partea care nu mai apare în manuale...
Există teorii, considerate „neconvenționale" care leagă inversările polilor de cataclisme globale: cutremure masive, valuri uriașe, schimbări bruște ale climei, prăbușiri ale civilizațiilor. Una dintre cele mai controversate lucrări pe acest subiect este "The Adam and Eve Story" a lui Chan Thomas, o carte care susține că inversările polilor au dus, ciclic, la „resetări" ale umanității. Interesant este că această carte a fost clasificată de CIA în anii '60, iar publicului i-a fost inaccesibilă timp de decenii. Abia recent, documentul a fost parțial declasificat, cu pagini lipsă și capitole întregi eliminate.
De ce ar clasifica o agenție de informații o carte despre geofizică și istorie alternativă? Oficial, din motive de „securitate națională". Neoficial... pentru că unele informații sunt considerate prea destabilizatoare pentru psihicul colectiv. Imaginează-ți ce ar însemna să recunoști public că Pământul funcționează în cicluri de distrugere și renaștere. Că stabilitatea noastră este temporară. Că tehnologia modernă, sateliți, rețele electrice, comunicații, ar fi extrem de vulnerabilă într-un scenariu de slăbire a câmpului magnetic. Ar însemna panică. Ar însemna pierderea controlului.
Așa că ni se spune doar atât: „totul e normal". Ni se oferă grafice, explicații liniștitoare, actualizări tehnice. Dar nu ni se spune unde duce acest drum, dacă accelerația continuă, dacă pragul critic există și cât de aproape suntem de el. Nu se afirmă că inversarea polilor este iminentă sau că un cataclism este programat... Doar se observă un tipar vechi: când un adevăr are potențialul de a schimba felul în care oamenii privesc lumea și viitorul, el nu este negat ci este minimalizat, clasificat.
