Dosarul Epstein - complicii din România care apar în documentele desecretizate. Cine patrona reteaua de fete din Europa de Est
Postat la: 02.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Departamentul de Justiție a făcut publice peste un milion de documente, care atrag atenția asupra unei liste impresionante de nume celebre care ar fi avut interacțiuni cu controversatul om de afaceri.
Printre aceștia se numără și prințul Andrew al Marii Britanii, Elon Musk, Bill Gates, Jay-Z, Stephen Hawking, Bill Clinton, dar și Donald Trump. Acum, România este din nou în prim-plan, cu o serie de emailuri care ridică semne de întrebare, cu alți protagoniști.
După apariția Corinei Tarniță, cercetătoare româncă la Princeton, care este mentionata în documente asociate cazului Jeffrey Epstein într-un context cel puțin controversat, au apărut noi documente care relatează discuții suspicioase. Inițial, au fost făcute publice emailurile în care apar referiti directe la România, inclusiv transferuri de mii de dolari către o tânără din țara noastră și mențiuni explicite despre două fete de la Universitatea din Iași.
Un alt exemplu de email care a văzut lumina zilei datează din 2012, iar un român identificat drept Ion N. este contactat de o femeie care folosește pseudonimul Sarah K.: "Salut Ion, am vorbit cu Jeffrey și a spus că este momentul ideal să pleci în România acum. Te rog să mă înștiințezi când ești gata de plecare și când te vei întoarce. Mulțumesc."
Iar răspunsul lui a fost: "Bună Sarah, ce mai faci? Sper că totul este în regulă. Am primit săptămâna trecută mesaj de la Jeffrey dacă vom realiza un proiect cât de curând și a pomenit ceva despre deplasarea spre o insulă marți (azi) .... dar i-am spus că dacă mă duc pe insulă, atunci trebuie să plec în România pentru că nu mă voi putea întoarce fiindcă nu dețin viză în pașaportul meu. Pentru a obține viză trebuie să mă duc la o ambasadă din România pentru a-mi aproba actele pentru viză."
Într-un alt mesaj, din 2011, același Ion îi scrie direct lui Jefrrey Epstein, făcând referire la o întâlnire în New York, detalii despre o plajă cu palmieri și îi mulțumește pentru că i-a permis să plece în România: "Salut Jeffrey, sigur, mă voi gândi la gardul de grădină de pe plaja de palmieri. Poate ne întâmim săptămâna viitoare în New York și vom discuta (....). Mulțumesc că m-ai lăsat să mă duc în România. Scuze, nu am știut că vrei să cumperi bilet pentru România, dar poate ar trebui să-l obțin în aceste zile pentru că devine foarte scump, vreau să plec pe 14-15 iulie."
Unii spun că ar fi vorba despre pictorul Ioan Nicola, care a pictat mai multe case, dar și un apartament pentru Epstein, inclusiv pe insula privată a afaceristului. De asemenea, într-un alt email, o persoană al cărei nume nu apare, l-a contactat pe Epstein în 2010. Însă se discută despre picturi și despre faptul că această persoană nu și-a primit banii pentru ultimele două luni.
"Salut Jeffrey, scuze că nu ne-am putut întâlni săptămâna trecută,am văzut mesajul lui ... despre întâlnire, sunt încă în România și am fost pe la țară pentru o vreme și n-am avut acces la internet. În orice caz, voiam să îți cer o favoare, dacă nu te grăbești cu camerele. Trebuie să mai stau în România, până la începutul lui septembrie, trebuie să mă ocup de niște chestiuni legate de familie. E o chestie care ține de religie, cu toate că eu nu sunt o persoană religioasă, dar mama mea vrea fiu aici până la sfârșitul lunii (...). În ceea ce privește picturile de la biroul de pe insulă, ai spus că e umezeală mare pe timpul verii, așa că nu știu dacă e o idee bună să realizez pictura (...) Cumva, aveam impresia că nu mă vei angaja din nou, pentru că nu am fost plătit pentru ultimele două luni de muncă (...)."
Într-un alt email, din 2010, Lyndon Lea îi spune că are o prietenă fotomodel, româncă, dar care locuiește la Londra, dar care ar fi prea anxioasă să-și caute un loc de muncă serios. Acea domnișoară ar fi o tânără pe nume Andra, care la vremea respectivă, în 2009, avea aproximativ 22 de ani, pe care Lydon Lea ar fi angajat-o ca retailer de modă. Ea ar fi avut o legătură cu CEO-ul Wiliam Kim, însă ulterior, și-a dat demisia. La cererea lui Epstein, tânăra i-ar fi dat detalii despre viața ei amoroasă și despre iubiții ei. Documentele desecretizate ridică întrebări despre amploarea rețelei și despre rolul jucat de România în acest mecanism internațional. Cert este că pe zi ce trece se conturează un tablou mult mai complex și mai tulburător decât se știa până acum.
Se precizează că în urma condamnării omului de afaceri american în 2008 un studiu arăta că aproape două treimi din femeile traficare pentru prostituție la nivel mondial proveneau din Europa de Est. Printre statele de proveniență ale fetelor se află și România. În dosare apar corespondențe între românce și Epstein, între Epstein și colaboratorii săi, inclusiv un român care racola fete pentru rețea, dar și o tranzacție bancară pe numele unei femei din Iași al cărui nume a fost anonimizat de justiția americană. Referiri la România și români apar de câteva sute de ori în dosarele Epstein, din care reiese că în rețeaua Epstein erau oameni cu conexiuni în România care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.
Un schimb de mesaje între Epstein și „The Duke" (personaj identificat de presa occidentală ca fiind fostul prinț Andrew, decăzut din drepturi de fratele său, Regele Charles al III-lea tocmai din cauza scandalului Epstein) face referire, de altfel, la o româncă.
Într-un schimb de mesaje între Epstein și o altă tânără româncă, aceasta i se plânge finanțatorului că nu poate procura din SUA anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România, și îl roagă pe acesta să i le procure.
Există, de asemenea, doi români care sunt menționați cu nume și prenume în documentele date publicității de autoritățile americane: Ion Nicola și Corina Tarniță.
Din documente, reiese că Tarniță a intermediat plăți de 30.000 de euro de la Epstein. La o plată de 10.000 de euro spune explicit că banii vor ajunge la o fată din România, dar nu cunoaștem detalii despre această tranzacție. Printre mesaje mai apare și numele Daniel Siad (imposibil de spus dacă este român ) îi dă lui Epstein poze cu o fată "Roxana", despre care spune că are 20 de ani și este "jumătate braziliancă". Daniel Siad apare în multe alte schimburi de mesaje cu Epstein referitor la fete.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
DOCUMENT: Ca să ajungă președinte, Nicușor Dan a fost împrumutat cu 12 milioane de euro în timp record, dintre care 9 milioane nu știm nici până azi de unde au venit
Cautam numarul de creditori ramași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca sa constat ca la vremea respectiva ...
-
Fosta ambasadoare SUA la București, Kathleen Kavalec, avea la reședința sa tablouri cu ritualuri satanice cu bebeluși. Este motivul pentru care a fost retrasă din România
Directorul programului Art in Embassies din Departamentul de Stat, Erin Elmore, a facut dezvaluiri explozive despre fost ...
-
Dovada că Moderna avea brevetate nanocipul si nanoparticulele purtatoare de ARNm modificat din anul premergător vaccinării în masă
Doctorul Adrian Cacovean a publicat pe pagina sa de facebook "Patentul nanocipului Moderna". La fel si "Patentul nanopar ...
-
Cum a ajuns la SAPE un incompatibil care mai conduce încă și Portul Constanța
Lui Mihai Teodorescu de la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i se pregatise un loc calduț la Socie ...
-
Plan secret britanic pentru influențarea opiniei publice spre unirea RO cu MD. Alexander Nix ar pregăti atacuri cu drone!
Marea Britanie pregatește o operațiune complexa de manipulare mediatica și atentate simulate pentru a accelera ...
-
Un agent FBI dezvăluie: O conspirație satanică profundă se află la comanda instituțiilor de vârf ale SUA
Fostul agent FBI Ted Gunderson, retras din serviciu, a susținut pana la moartea sa ca in Statele Unite exista o rețea ex ...
-
Nenorocirea care ne paște odată cu semnarea acordului Mercosur: România e cel mai mare exportator de cereale din UE
Romania este cel mai mare exportator de cereale din UE. Însa țara noastra vinde in alte state marfa ieftina sub fo ...
-
Afacerea "Dan-Dan": AEP acuză cǎ Nicuşor a restituit un împrumut important luat de la sora sa Claudia din banii de donații ai "admiratorilor"
Din raspunsul oficial al AEP pentru președintele Nicușor Dan reiese ca acesta i-a intors surorii sale - Claudia Dan - un ...
-
Andrei Caramitru emite doctrine progresit neo-marxiste dintr-o vilă de patrimoniu de 3 milioane de euro din Dorobanți
În toamna anului 2013, Andrei Dragoș Caramitru, fiul cel mare al actorului Ion Caramitru, a devenit proprietarul u ...
-
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte"
Datele transmise de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevarul", ...
-
Petrolierul confiscat de SUA și legăturile cu Republica Moldova - În schemă apare și Ilan Şor
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autoritatile americane, dupa ce a fost urmarit peste doua sap ...
-
Lovitură de teatru: UE a cumpărat de 7,3 miliarde de Euro gaz lichefiat rusesc
Guvernele europene au fost acuzate ca alimenteaza razboiul lui Vladimir Putin in Ucraina, deoarece noi date arata ca Kre ...
-
Marco Rubio e legat de traficul de droguri al marilor carteluri sud-americane care i-au finantat indirect cariera politică
Marco Rubio, in adolescența, caștiga bani in plus lucrand pentru defunctul sau cumnat, Orlando Cicilia. Afacerea acestui ...
-
Urmează o criză a apei fără precedent: Apa potabilă se va plati cu aur și zeci de milioane de oameni vor muri de sete. In România situația e extrem de gravă deja
O stire care a aparut in urma cu doua zile arata ca Pamantul va traversa o criza de apa potabila fara precedent. Stirea ...
-
Tatăl ministrului apărării a ajuns pensionar special cu încălcarea legii
Am ințeles ca domnul Miruța e scandalizat de faptul ca tatal lui are o pensie mai mare decat salariul lui de ministru. Ș ...
-
Judecătorul Geani boicotează ședințele CCR cu un interes direct să nu treacă reforma pensiilor magistraților: Soției lui judecătoare i s-ar tăia pensia
Judecatorul CCR Gheorghe Stan zis Geani este unul dintre cei 4 magistrați numiți de PSD la Curtea Constituționala care b ...
-
Funcția pe care a ocupat-o soția lui Radu Miruță. Ministrul respinge orice legătură politică
Andreea Elena Miruța, medic primar oftalmolog, a fost numita in vara anului 2025 coordonator al Ambulatoriului Spitalulu ...
-
Un antreprenor din IT se declară învins de Inteligenta Artificială: "În următorii ani schimbările vor fi dramatice și puțini înțeleg"
Ultimii doi ani au fost dramatici pentru mine, business vorbind. Toți aștia care spun ca AI nu schimba totul, ca e doar ...
-
Bush lui Putin în 2001: „Ești genul de om pe care mi-ar plăcea să-l am alături de mine în tranșee”
Deși presa a relatat ca administrația Trump a fost cea care a publicat stenogramele convorbirilor dintre George W Bush s ...
-
Trump a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin 8 ori
Cel de-al treilea lot de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA in cazul Jeffrey Epstein menționeaza ca ...
-
Stenogramele conversațiilor secrete dintre Vladimir Putin și George W. Bush: De peste 20 de ani se pregătea momentul din Ucraina
Stenogramele declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și fostul președinte american George W. Bush, din pe ...
-
WSJ a efectuat o anchetă și a descoperit că Witkoff nu este doar prietenul lui Dmitriev, ci un agent rus în toată regula
Articolul „Cum și-a obținut Putin emisarul american preferat: Vino singur, fara CIA" explica faptul ca numirea lui ...
-
Dosarul Epstein: Plățile pentru femei erau făcute de pe un cont din Iași, România. Peste 30.000 de dolari au fost virați
Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA in legatura cu Jeffrey Epstein arata ca femeile de pe Insula Pl ...
-
Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției
Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein il arata pe miliardarul filantrop Bill Gates insoțit de doua victi ...
-
Noi dezvăluiri grave din dosarele Epstein: prințul Andrew, surprins într-o ipostază compromițătoare alături de o femeie, sub privirea lui Ghislaine Maxwell
Andrew Mountbatten-Windsor pare sa fie surprins intr-o fotografie intins peste picioarele a cinci persoane, cu capul apr ...
-
Cum negocia fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc șpaga pentru directorul RAR: Metoda telecomanda STENOGRAME
Tribunalul București a decis miercuri, 17 decembrie, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului ministru al Trans ...
-
Dezvăluirile care zguduie Casa Albă. Șefa de cabinet rupe tăcerea despre Donald Trump și cercul său de putere: "Are personalitatea unui alcoolic"
Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a facut o serie de evaluari neobișnuit de directe - unele dintre ele deloc fl ...
-
Scandalul leprei: SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau să fie masați de April și Sri că au gripă până în 7 decembrie
SPA-ul ThaiCo le-a spus clienților care doreau sa fie masați de April și Sri ca au gripa pana in 7 decembrie, scrie jurn ...
-
Directorului Portului Constanța i se pregătește un loc călduț tot la stat!
Lui Mihai Teodorescu, director la conducerea Administrației Porturilor Maritime Constanța i s-a pregatit un loc calduț l ...
-
Firma fondată de ministrul Dragoș Pîslaru, contracte de milioane de lei cu MIPE în timpul mandatului său
Ministerul Proiectelor Europene a atribuit recent doua contracte pentru activitați de consultanța, in valoare totala de ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu