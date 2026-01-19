Profeții "Apocalipsei economice" revin cu un averisment crâncen: Urmează o prăbușire financiară în lanț cum n-a existat până acum!
Postat la: 19.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Când Dean Baker vorbește despre riscul unei crize economice, piețele financiare tind să asculte. Economistul și-a câștigat reputația nu prin alarmism constant, ci prin faptul că, de-a lungul timpului, avertismentele sale s-au adeverit.
La sfârșitul anilor '90, Baker a avertizat că piața bursieră este umflată artificial de bula dot-com. Și-a redus atunci expunerea pe acțiuni. Câțiva ani mai târziu, a devenit sceptic față de creșterea accelerată a prețurilor locuințelor și a decis, împreună cu soția sa, să își vândă apartamentul din Washington. Ambele decizii s-au dovedit corecte: bula dot-com s-a spart în 2000, iar piața imobiliară americană a început să se prăbușească în 2006, înaintea Marii Recesiuni.
Astăzi, Baker spune că are din nou acel sentiment de neliniște. Investițiile masive în inteligență artificială au împins bursele la maxime istorice, însă economistul - cercetător la Center for Economic and Policy Research - și-a ajustat din nou portofoliul, reducând expunerea la ceea ce el consideră a fi o posibilă „bulă AI". „Nu încerc să fac prognoze negative din principiu", spune Baker. „Încerc doar să privesc economia cu ochii deschiși. Uneori vezi lucruri pe care alții le ignoră".
Baker face parte dintr-un grup restrâns de economiști și investitori cunoscuți pentru capacitatea lor de a anticipa crize majore. În contextul entuziasmului generalizat din jurul inteligenței artificiale, aceste voci sceptice câștigă din nou vizibilitate, atât în media tradițională, cât și pe platformele online, scrie Washington Post.
Unul dintre cele mai cunoscute nume este Michael Burry, investitorul devenit celebru după ce a pariat împotriva pieței imobiliare înainte de criza din 2008, subiectul cărții și filmului „The Big Short". În noiembrie, fondul său de investiții a anunțat poziții care pariază pe scăderea valorii acțiunilor unor giganți AI precum Nvidia și Palantir. Tot atunci, Burry a lansat un newsletter pe Substack, „Cassandra Unchained", unde avertizează frecvent asupra unei posibile prăbușiri a pieței alimentate de AI. Are deja aproape 200.000 de abonați.
„OpenAI este următorul Netscape, condamnat și care pierde bani", a scris Burry într-o postare pe X luna trecută, care a fost vizualizată de peste 2 milioane de ori, comparând producătorul ChatGPT cu o victimă a bulei dot-com. Deși vocile prudente au un moment de glorie, asta nu înseamnă că ele câștigă disputa. James Chanos, fondatorul și partenerul administrativ al Kynikos Associates, care a pariat pe căderea gigantului energetic Enron, a declarat într-un interviu că cei care contrazic piața sunt adesea ignorați.
Vânzătorii în lipsă, precum el însuși, sunt adesea considerați „idioții satului sau Dr. Evil", a spus el, fie că spun prostii, fie că încearcă să manipuleze piața. „Nu există o cale de mijloc", a spus Chanos, care preferă să se considere pe sine și pe ceilalți ca „detectivi financiari" care vânează actorii răi, fraudele sau sau a evaluărilor umflate.
Cercetările academice par să susțină utilitatea scepticismului. Un studiu publicat în 2025 de Harvard și Copenhagen Business School arată că perioadele de optimism extrem sunt adesea urmate de prăbușiri. „Cele mai optimiste prognoze sunt asociate cu cel mai mare risc de criză", notează autorii. Alte studii sugerează că crizele financiare pot fi anticipate atunci când creditul și prețurile activelor cresc rapid în același sector. În astfel de „zone roșii", probabilitatea unei crize în următorii trei ani ajunge la aproximativ 40%.
Totuși, nu toți analiștii sunt convinși că ne aflăm într-o bulă clasică. Un raport Goldman Sachs publicat în ianuarie arată că multe dintre caracteristicile istorice ale bulelor lipsesc în prezent. Datoria corporativă este relativ scăzută, iar creșterea pieței bursiere a fost susținută în mare parte de profituri reale, nu doar de evaluări speculative.
Andrew Odlyzko, profesor emerit la Universitatea din Minnesota și cercetător al bulelor economice, spune că inițial a respins ideea unei bule AI. Dar în ultimele 18 luni, perspectiva sa s-a schimbat. „Investițiile au depășit capacitatea marilor companii de a le finanța din fluxurile proprii de numerar și atrag acum alte sectoare ale economiei", avertizează el, făcând comparații cu mecanismele financiare care au precedat criza din 2007. Odlyzko compară actuala cursă pentru centre de date AI cu mania feroviară din secolul al XIX-lea din Marea Britanie: investiții masive în infrastructură, cu efecte extinse asupra întregii economii.
Chanos vede paralele clare între boom-ul AI și entuziasmul din jurul internetului în anii '90. Tehnologia s-a dovedit revoluționară, dar multe dintre companiile care au profitat de val au dispărut. „Inteligența artificială este reală și probabil foarte importantă", spune el. „Dar multe dintre firmele care pretind că sunt mari afaceri probabil nu vor fi."
Pentru Dean Baker, o eventuală corecție nu ar fi neapărat un dezastru. Ar putea elibera resurse pentru alte domenii, precum producția sau sănătatea. „Există multe lucruri mai bune pentru care am putea folosi aceste resurse, dacă AI-ul nu livrează ce promite", spune el. Deocamdată, rămâne o întrebare deschisă dacă actualul boom este începutul unei noi ere economice sau preludiul unei alte prăbușiri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri după ce a fugit din clinica în care a fost internat. A postat un mesaj prin care își cere scuze familiei tânărului pe care l-a ucis
Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri dupa ce a fugit din clinica in care a fost internat. A postat un mesaj prin ...
-
Rusia și Iranul apelează din ce în ce mai mult la criptomonede - în special la stablecoins - pentru a evita sancțiunile
Activitațile ilicite legate de criptomonede au atins niveluri fara precedent in 2025, adresele infracționale primind cel ...
-
Elveția se bagă sub pământ: Un uriaș buncăr constituit dintr-o rețea gigantică poate adăposti populația din orașe în caz de calamitate la suprafață
Elveția a alocat resurse uriașe pentru a crea o rețea complexa de tuneluri destinate transportului de persoane și marfur ...
-
Austeritatea lui BoloJAF: Tot mai mulți români sunt gata să-și vândă locuința și să plece din țară
Romania ramane lider european la capitolul proprietații locuințelor, insa presiunea costurilor ii face pe tot mai mulți ...
-
Cum să alegi uleiul potrivit pentru utilajele tale agricole
Întreținerea corespunzatoare a utilajelor agricole este esențiala pentru maximizarea productivitații și pentru pre ...
-
Iran, Venezuela și evoluția prețului petrolului - Schimbarea tonului la Casa Albă calmează piețele
Cotațiile petrolului au inregistrat creșteri moderate luni, intr-o piața mai calma, dupa ce tensiunile din Iran s-au red ...
-
Ăștia vor să omoare de foame toți pensionarii nespeciali: Casa de Pensii avertizează pensionarii și viitorii pensionari care e regula nouă pentru vechimea în muncă
Casa de Pensii transmite un avertisment important pentru pensionari și pentru romanii care se apropie de varsta de pensi ...
-
Legenda care ne povestește cum a fost păcălit Diavolul de un arhitect mai viclean
Oamenii au fost intotdeauna atrași de poveștile pline de mister, iar de multe ori curiozitatea de a descoperi legende ve ...
-
GRUPUL VOUĂ SE PREGĂTEȘTE SĂ SĂRBĂTOREASCĂ 44 DE ANI CU O PLECARE ÎN CANADA ȘI O NOUĂ PREMIERĂ
Pe 8 Martie 1982, cațiva studenți la Politehnica bucureșteana susțineau in sala de lectura a Caminului de fete de la Dre ...
-
Unui refugiat ucrainean i s-a înfundat: El cerea ajutor social, dar avea Porsche Cayenne și ducea o viață de lux
Un refugiat ucrainean din Elveția a fost obligat sa ramburseze aproape 70.000 de euro, bani luați ca ajutor social. Auto ...
-
Un sătean din Vrancea s-a trezit cu o dronă militară prăbușită în curte. Ce spun autoritățile
O drona militara, de provenienta neconfirmata, ruseasca sau ucraineana, s-a prabusit sambata dupa-amiaza, 17 ianuarie, i ...
-
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum, de ce, unde și când veți fi filmați
Polițiștii locali vor avea camere video de corp. Cum și cand veți fi filmați - Ziarul NationalPolițiștii locali vor avea ...
-
Studiu genetic: Ochii albaștri provin pe plan mondial de la un singur homo sapiens din zona Mării Negre
Studiile din ultimul deceniu indica faptul ca toți oamenii au avut, inițial, ochii caprui sau negri. Ochii albaștri au a ...
-
Fată de 14 ani arestată preventiv pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și șantaj
O fata in varsta de 14 ani a fost arestata preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantila, ...
-
Programul SETI care caută semne de viață inteligentă în univers au decis să încerce o metodă neobișnuită
Cercetatorii care cauta semne de viața inteligenta in univers (programul SETI) au decis sa incerce o metoda neobișnuita: ...
-
A inventat rucsacul zburător înaintea americanilor, dar în loc de finanțare, Securitatea i-a pus cătușele. L-au acuzat că vrea să fugă din țară cu propria invenție
Justin Capra a fost un geniu cum se naște unul la un milion. Un om care vedea viitorul in timp ce noi ne chinuiam cu pre ...
-
Miliardarii din domeniul tehnologiei nu au un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla dacă IA va prelua toate locurile de muncă
Magnatii din spatele celor mai mari corporații din domeniul IA nu au o viziune unitara asupra lumii dupa ce IA va prelua ...
-
OpenAI ar putea rămâne fără lichidități până la jumătatea anului 2027 - un analist prezintă un tablou sumbru după ce a examinat finanțele companiei
Avand in vedere cat de repede evoluția IA a revoluționat tehnologia la nivel mondial și afecteaza diverse piețe, este ap ...
-
Moștenirea lui Nikola Tesla: Inginerii din Finlanda au dezvoltat o tehnologie care transmite electricitatea prin aer
Inginerii din Finlanda au facut un pas care schimba regulile jocului in domeniul energiei, demonstrand ca electricitatea ...
-
Cercetătorii tocmai au descoperit ceva ce ar putea zgudui industria inteligenței artificiale din temelii
Un nou studiu realizat de cercetatori de la Stanford și Yale sugereaza ca modelele lingvistice mari (LLM) precum GPT-4.1 ...
-
Ce sunt Ciclurile Milankovici care afectează de fapt clima globală. Nu este vorba despre niciun factor uman sau emisii de carbon
Gravitatia planetelor sistemului solar au o mare influenta asupra Pamantului, afectand inclinarea pe axa si orbita Terre ...
-
Telescopul Hubble ar putea face victime pe Pământ într-o cădere necontrolată la o viteză extremă
Telescopul Spațial Hubble este o adevarata legenda care ne-a schimbat complet modul in care privim cerul in ultimii 30 d ...
-
Studiul despre paracetamol care desființează declarațiile alarmante ale lui Donald Trump
Consumul de paracetamol in timpul sarcinii nu creste riscul ca nou-nascutul sa fie autist, sa sufere de ADHD sau sa aiba ...
-
Americanii primesc prin poștă pachete cu semințe misterioase. Autoritățile îi avertizează să nu le planteze
De aproape un an, mulți locuitori din statul Texas se confrunta cu o situație neobișnuita: primesc prin poșta pachete cu ...
-
Războiul spațial: Chinezii construiesc o navă-mamă care poate lansa 88 de rachete hipersonice: Doar lățimea este de 684 de metri
China intenționeaza sa lanseze o nava-mama gigantica in spațiu pana in 2040. Aceasta arma spațiala ar putea transporta p ...
-
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană: Date importante, scurse pe darkweb. Ce au transmis oficialii ESA
Agentia Spatiala Europeana se confrunta cu una dintre cele mai grave brese de securitate din ultimii ani, dupa ce sute d ...
-
Rusia a ajuns să aibă o tehnologie de care doar China mai e capabilă: În Moscova metroul merge singur și pe străzi e plin de roboți
În timp ce Occidentul vorbește despre izolarea tehnologica a Rusiei, Moscova lanseaza o serie de dezvoltari autono ...
-
E adevărărat că Pământul și-ar putea pierde gravitația pentru câteva secunde în august 2026? Zvonul viral care a pus pe jar internetul și ce spune NASA
Un zvon viral susține ca Pamantul și-ar putea pierde gravitația in 2026. O analiza explica ce este posibil științific și ...
-
Cercetătorii au lăsat 25 de roboți AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual. Rezultatele au fost fascinante
O echipa de cercetatori de la Universitatea Stanford și Google a lasat 25 de roboți alimentați cu AI sa se plimbe liberi ...
-
O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"
O femeie care și-a revenit dupa o hipotermie severa i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial cand a descris timpul c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu