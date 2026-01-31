Bucureștenii se revoltă, fac petiții să nu mai plătească facturile: Aproape o mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură

În plin val de ger, aproape o mie de blocuri din București nu au apă caldă și căldură ori sunt alimentate deficitar, din cauza avariilor repetate din sistemul de termoficare, iar oamenii nu mai vor să achite facturile.

Problemele vin pe fondul dificultăților financiare ale Termoenergetica, iar multe asociații de proprietari refuză să mai plătească facturi pentru servicii de care nu beneficiază.

Bucureșteni din sute de blocuri nu au apă caldă și căldură în acest weekend, când este cod galben de ger în Capitală. Probleme sunt în toate sectoarele, dar cele mai afectate sunt sectoarele 3 și 4, unde livrarea de agent termic este oprită cu totul.

Din cele peste 9.000 de imobile racordate la Termoenergetica, aproape 10% nu au apă caldă și căldură sau sunt alimentate deficitar. Asta după ce mai toată iarna au fost probleme și avarii.

Compania municipală este în pragul insolvenței, cu datorii de peste 1,5 miliarde de lei, însă în Consiliul General a fost respinsă propunerea primarului Ciprian Ciucu de a se face un audit extern acolo.

Mai multe asociații de proprietari au început să facă petiții online prin care cer să nu achite factura către Termoenergetica, pe motiv că nu vor să plătească servicii de care nu beneficiază. Una dintre petiții a strâns peste 4.000 de semnături.