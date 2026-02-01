Fost șef în Jandarmeria Română, acuzat de agresiune sexuală. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu

Caz șocant la Cluj-Napoca! Un bărbat de 68 de ani este cercetat într-un caz de agresiune sexuală asupra unui persoane minore. Surse judiciare, citate de antena3.ro, spun că suspectul este Aurel Litan, fost comandant al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj și general de brigadă în rezervă.

Agresiunea sexuală ar fi avut loc la începutul lunii decembrie 2025. În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat percheziții domiciliare în județul Cluj.

"În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în data de 04.12.2025, cu aproximaţie în intervalul 15:30 - 16:19, aflându-se la etajul superior al reşedinţei situate în localitatea Gârbău, jud. Cluj, profitând de poziţia de autoritate deţinută în raport cu victima, a săvârşit, prin constrângere şi punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 17 ani (...)

Procurorul de caz a apreciat că infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este una de o gravitate deosebit de ridicată, avându-se în vedere faptul că inculpatul, fost ofiţer superior, persoană educată, în vârstă de 68 de ani, care nu avea o relaţie personală preexistentă cu minora, a exploatat diferenţa semnificativă de vârstă, statutul social şi poziţia de autoritate deţinută pentru a crea un cadru favorabil comiterii agresiunii sexuale, sens în care ansamblul probator administrat conturează inclusiv recurgerea de către autor la mecanisme de manipulare psihologică specifice fenomenului de tip grooming", a comunicat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Judecătorii au decis plasarea suspectului în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

"În data de 29 ianuarie a.c., au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară in județul Cluj, în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

În fapt, din cercetări a reieșit faptul că, la începutul lunii decembrie 2025, un bărbat ar fi exercitat, prin constrângere, acte de natură sexuală asupra unui minor de 17 ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma investigațiilor informativ-operative, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un bărbat de 68 de ani din municipiul Cluj-Napoca.

În data de 30 ianuarie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, a dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Ulterior, în cursul zilei de astăzi, 31 ianuarie a.c., bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție", se spune în comunicatul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.