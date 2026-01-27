Ce spun rușii despre arma secretă americană folosită in Venezuela

Rusia dispune de toate capacitățile și tehnologiile necesare pentru a identifica noile tipuri de armament ale statelor străine, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, comentând, într-un interviu acordat agenției TASS, afirmația președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căruia Washingtonul posedă o armă secretă.

„Avem propriile noastre capacități, inclusiv mijloace tehnice naționale, pentru a detecta cu precizie ce are importanță și pentru a trage propriile concluzii", a spus Riabkov. În același timp, diplomatul rus a precizat că, în lume se inventează tot mai mult „armament neobișnuit". În opinia sa, domeniul tehnologiilor militare a cunoscut, în ultimii ani, un „salt incredibil".

Afirmația lui Trump despre apariția unei noi arme în dotarea SUA a fost comentată și de secretarul de presă al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov. El a declarat că Rusia dispune de servicii specializate care strâng și analizează astfel de informații. În același timp, Peskov a subliniat că Moscova așteaptă explicații din partea liderului american.

În același interviu pentru TASS, Riabkov a afirmat, întrebat fiind dacă Moscova are cunoștință despre armele secrete evocate de Trump, că Rusia nu se sperie cu una cu două și că securitatea națională a țării este garantată sută la sută.

„În ultimă instanță, astfel de întrebări trebuie adresate Administrației SUA. Eu repet: securitatea noastră este garantată 100%. Iar dacă ei vor să încerce să ne sperie cu ceva sau să ne forțeze, într-un fel sau altul, să ne justificăm, nu vor reuși nici una, nici cealaltă. În al doilea caz - pe motivul că nu există absolut niciun temei pentru așa ceva", a spus Riabkov.

Trump a declarat în direct la emisiunea de televiziune News Nation, că SUA dețin o „armă uimitoare", pe care militarii americani ar fi folosit-o la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Ulterior, liderul american a dezvăluit numele armei secrete: "Discombobulator". Trump nu a precizat însă din ce cuvinte este format acest termen.

Citând martori oculari, cotidianul The New York Post a descris „arma secretă" drept un dispozitiv care generează o undă sonoră extrem de puternică. Potrivit surselor, efectul a constat în faptul că gărzile președintelui Venezuelei nu se mai puteau ține pe picioare și prezentau vărsături cu sânge.

„Dezorientatorul": Despachetarea fizicii (și a riscurilor) armei care l-a capturat pe Maduro

Arma „Discombobulator" folosită recent în Venezuela este probabil un sistem cu microunde de mare putere modulate în impulsuri (HPM). Funcționează prin prăjirea simultană a componentelor electronice și inducerea „Efectului Frey" (sunete fantomă și greață) la țintele umane, un mecanism similar din punct de vedere statistic cu incidentele „Sindromului Havana".

Deși tehnologia oferă un avantaj tactic, dezvăluirea publică a acesteia ar fi putut fi o eroare strategică, accelerând dezvoltarea contramăsurilor de către adversari și ridicând întrebări etice dificile cu privire la potențialul său de utilizare pentru controlul mulțimii interne.

Știrile din Caracas din 3 ianuarie au fost, ca să spunem blând, un eveniment izolat. Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro a fost suficient de surprinzătoare, dar detaliile din jurul raidului au fost direct dintr-un roman science fiction. Am auzit relatări despre gardieni experimentați care cădeau în genunchi, vomau și își prindeau capul cu agonie din cauza unui „sunet" care nu exista. Am auzit de rachete care pur și simplu refuzau să fie lansate, butoane apăsate fără efect, ecrane înghețate și tehnologie devenită inertă.

Apoi a venit explicația președintelui Trump: o armă secretă pe care a numit-o „Dezorientatorul".

Genialitatea și teroarea acestei arme teoretice constau în faptul că atacă două sisteme complet diferite (electronică și biologie) folosind aceeași forță fundamentală: energia pulsată a frecvenței radio (RF).

1. „Uciderea moale" (Neutralizare electronică)

Rapoartele privind eșecul lansării rachetelor venezuelene corespund efectelor cunoscute ale armelor HPM asupra semiconductorilor. Când un fascicul de microunde de intensitate mare lovește un dispozitiv, nu este nevoie să-l spargă fizic.

a. Cuplare prin ușa din spate: Energia microundelor intră prin antene, senzori sau chiar prin goluri din carcasă. Cablajul intern al dispozitivului acționează ca o antenă, captând semnalul și transformându-l într-o creștere masivă de tensiune.

b. Blocare și ardere: După cum detaliază studiile NATO privind tehnologiile anti-UAV, acest vârf cauzează „blocare", o stare în care porțile logice digitale îngheață și necesită o repornire completă. La niveluri de putere mai mari, provoacă „arderea", topind fizic joncțiunile microscopice din interiorul cipurilor.

2. Sunetul „Fantoma" (Efectul Frey)

Cele mai înfricoșătoare relatări din timpul raidului au implicat prăbușirea fizică a gardienilor. Au descris o „undă sonoră intensă", dar niciun difuzor nu era vizibil. Aceasta este aproape sigur o aplicație a Efectului Auditiv al Microundelor, identificat pentru prima dată de neuroștiințificul Allan H. Frey în 1961.

a. Expansiune termoelastică: Atunci când energia RF pulsată lovește capul uman, provoacă o încălzire minusculă, dar rapidă a țesutului cerebral (în intervalul de milionimi de grad).

b. Undă de șoc internă: Această încălzire rapidă face ca țesutul să se extindă, generând o undă de presiune în interiorul craniului. Această undă călătorește către cohlee (urechea internă), unde este procesată ca sunet.

c. Suprasolicitare vestibulară: După cum este descris în recenzia cuprinzătoare din 2021 a lui James C. Lin, Efectele auditive ale radiațiilor cu microunde, acest efect poate fi reglat. O rată specifică de repetare a impulsurilor ar putea nu doar să creeze zgomot fantomă, ci și să supraestimeze sistemul vestibular. Acest lucru provoacă greața extremă, vertijul și senzația de „explozie a capului" raportate de gardienii venezueleni.

Asta s-a întâmplat în Cuba?

Acest profil specific de date (sunete fantomă, greață și vertij) este tulburător de familiar. Este indistinguibil statistic de simptomele raportate de diplomații americani din Cuba și China, cunoscute în mod obișnuit sub numele de „Sindromul Havana".

Ani la rând, a existat dezbatere cu privire la ce a cauzat acele leziuni. Cu toate acestea, un raport crucial din 2020 al Academiilor Naționale de Științe, Inginerie și Medicină a concluzionat că „energia direcționată, pulsată a frecvenței radio" a fost cel mai plauzibil mecanism. Pare foarte probabil ca „Discombobulatorul" să fie răspunsul american la tehnologia folosită împotriva propriului nostru popor, poate o versiune reproiectată sau dezvoltată în paralel a armei care a lovit ambasadele noastre.

Variabila mai întunecată: Suprimarea domestică

Deși tehnologia este fascinantă, existența ei ridică o întrebare complexă care depășește câmpul de luptă: Poate fi folosită împotriva propriului guvern al unei țări?

Din punct de vedere tehnic, fizica sugerează că este posibil, ceea ce invită la o dezbatere etică necesară.

a. Controlul mulțimii invizibil: Dacă un guvern poate transmite greață și vertij invalidant într-un spațiu specifi pot dispersa un protest fără să tragă cu o singură grenadă lacrimogenă sau glonț de cauciuc.

b. Represiunea „Curată": Pericolul constă în lipsa dovezilor. O rază nu lasă tuburi de cartuș, vânătăi și nici sângerare. Face disidența imposibilă din punct de vedere fizic atacând chiar sistemele vestibulare ale protestatarilor. Transformă o adunare politică într-un eveniment medical de vărsături și amețeli, permițând autorităților să aresteze pur și simplu participanții incapacitați.

c. Panta alunecoasă: Într-un climat politic polarizat, existența unui „buton al durerii" care poate fi implementat invizibil reprezintă o provocare semnificativă pentru libertățile civile, care merită o examinare publică.

Compromisul strategic: Descurajare vs. Secretizare

Asta mă readuce la o observație cheie cu privire la dezvăluirea Președintelui. În statistică, știm că odată ce identifici o eroare sistematică, o corectezi. O logică similară se aplică și strategiei de război.

Eficacitatea unei arme ca aceasta depinde în mare măsură de elementul surprizei. Dacă inamicul nu știe de ce rachetele lor eșuează sau de ce soldații lor vomită, nu se pot adapta. Panica se instalează.

Cu toate acestea, prin referirea explicită la armă și la efectele sale, președintele le-a semnalat adversarilor noștri (în special Chinei, Rusiei, Coreei de Nord și Iranului) exact ce avem. Aceasta creează o dihotomie strategică.

a. Beneficiul: Acționează ca un factor de descurajare puternic. Arată lumii că SUA deține o tehnologie superioară care poate neutraliza amenințările fără a trage un foc.

b. Costul: S-ar putea să ne fi dezvăluit intențiile în ceea ce privește specificațiile tehnice. Adversarii știu acum că am miniaturizat tehnologia HPM capabilă de implementare pe teren, iar efectele biologice specifice sugerează frecvențele pe care le folosim. Aceste națiuni își vor accelera probabil propria cercetare în ceea ce privește măsurile de întărire și protecția biologică.

Scutul: Cum îl oprești?

Deoarece existența tehnologiei este acum publică, trebuie să presupunem că contramăsurile sunt deja în curs de dezvoltare.

1. Soluția cu cușca Faraday

Pentru a proteja electronicele, trebuie să le închideți într-un scut continuu de material conductor, cum ar fi cupru, aluminiu sau oțel. Conceptul este suficient de simplu încât să îl aplic în propria curte; îmi țin cheia mașinii într-o mică husă Faraday pentru a împiedica infractorii locali să capteze semnalul pentru a-mi fura mașina. Pe câmpul de luptă, miza este mai mare, dar fizica este identică. Ecranul trebuie să fie fără cusături, deoarece chiar și o fanta de mărimea unei monede poate lăsa să intre lungimea de undă.

2. Apărarea „Galactica"

Contramăsura supremă este redundanța mecanică. Motoarele diesel vechi cu injecție mecanică de combustibil, lunete optice în loc de ecrane digitale și comenzi hidraulice fără computere fly-by-wire sunt imune. Nu poți sparge un schimbător de viteze.

3. Protecția personalului

Dopurile de urechi standard sunt inutile pentru că sunetul este generat în interiorul capului tău. Soldații ar avea nevoie de căști din materiale conductoare, cu o vizieră din folie de aur sau cu o plasă fină de sârmă peste față (similar cu ușa unui cuptor cu microunde) pentru a bloca energia.

Pentagonul a cumpărat dispozitivul printr-o operațiune sub acoperire legată de Sindromul Havana

Departamentul Apărării a petrecut mai bine de un an testând un dispozitiv achiziționat într-o operațiune sub acoperire, despre care unii anchetatori cred că ar putea fi cauza unei serii de afecțiuni misterioase care afectează spioni, diplomați și trupe americane, cunoscute colocvial sub numele de Sindromul Havana, potrivit a patru surse informate despre acest subiect.

O divizie a Departamentului pentru Securitatea Internă, Homeland Security Investigations, a achiziționat dispozitivul cu milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, folosind fonduri furnizate de Departamentul Apărării, potrivit a două dintre surse. Oficialii au plătit „opt cifre" pentru dispozitiv, au spus aceste persoane, refuzând să ofere un număr mai specific.

Dispozitivul este încă în studiu și există o dezbatere continuă - și, în unele cercuri guvernamentale, scepticism - cu privire la legătura sa cu zecile de incidente de sănătate anormale care rămân oficial inexplicabile.

Dispozitivul achiziționat de HSI produce unde radio pulsatorii, a declarat una dintre surse, despre care unii oficiali și academicieni speculează de ani de zile că ar putea fi cauza incidentelor. Deși dispozitivul nu este în întregime de origine rusă, conține componente rusești, a adăugat această persoană.

Oficialii s-au luptat mult timp să înțeleagă cum ar putea fi făcut portabil un dispozitiv suficient de puternic pentru a provoca tipul de daune pe care le-au raportat unele victime; aceasta rămâne o întrebare fundamentală, potrivit uneia dintre sursele informate despre dispozitiv. Dispozitivul ar putea încăpea într-un rucsac, a spus persoana aceasta.

Achiziționarea dispozitivului a reaprins o dezbatere dureroasă și controversată în cadrul guvernului SUA cu privire la Sindromul Havana, cunoscut oficial sub numele de „episoade anomale de sănătate".

Boala misterioasă a apărut pentru prima dată la sfârșitul anului 2016, când un grup de diplomați americani staționați în capitala cubaneză Havana au început să raporteze simptome compatibile cu traumatismele craniene, inclusiv vertij și dureri de cap extreme. În anii următori, au fost raportate cazuri în întreaga lume.

În deceniul următor, comunitatea de informații și Departamentul Apărării au căutat să înțeleagă dacă acei oficiali au fost victimele unui atac cu energie direcționată din partea unui guvern străin - oficiali de rang înalt din domeniul informațiilor declarând public că nu existau suficiente dovezi pentru a susține această concluzie, iar victimele susținând că guvernul SUA i-a manipulat și a ignorat dovezi importante care arătau că Rusia ataca oficiali ai guvernului american.

Totuși, oficialii din domeniul apărării au considerat descoperirile lor suficient de serioase încât să informeze comisiile de informații din Camera Reprezentanților și Senat la sfârșitul anului trecut, inclusiv cu referire la dispozitivul achiziționat și la testarea acestuia.

O preocupare majoră acum pentru unii oficiali este că, dacă tehnologia se dovedește viabilă, ar fi putut prolifera, au declarat mai multe surse, ceea ce înseamnă că mai mult de o țară ar putea avea acum acces la un dispozitiv care ar putea provoca leziuni care să pună capăt carierei oficialilor americani.