Populația din China a asistat recent la un spectacol uluitor, odată cu periheliu (distanța cea mai mare dintre Pământ și Soare): apariția a cinci sori pe cer în același timp.

Această iluzie izbitoare, cunoscută sub numele de "Sundogs" sau "Parhelia", apare atunci când lumina soarelui interacționează cu cristalele de gheață hexagonale înalte în atmosferă, producând puncte luminoase de lumină lângă Soarele real.

Când Soarele este jos la orizont, lumina se refractează și reflectă prin aceste cristale de gheață în unghiuri precise, de obicei, în jur de 22 de grade, împărțindu-se în culori subtile ale curcubeului.

Efectul poate crea halouri strălucitoare și sori asemănători oglinzii care par aproape nepământeni, amestecând geometria și fizica în ecranul naturii.

Din punct de vedere istoric, "Sundogs" erau adesea văzute ca semne supranaturale sau semne. Se spunea că anunța evenimente deosebite care în general erau legate de războaie de mare amploare.

Soarele multiplu putea să apară dublu, triplu etc. Cu cât erau mai multe copii, cu atât se spunea că evenimentul va fi mai catastrofal și războiul de mai lungă durată.

In unele superstitii numarul sorilor previziona durata evenimentului catastrofal (in general un "soare" insemna un an), dupa altele peste cât timp se va întâmpla (in numarul respectiv de zile, saptamani, luni sau ani). In alte traditii se cumula: peste "atâtea" zile, saptamani sau luni si va dura "atația" ani.

In mediile chinezesti esoterice se spune ca nu e intamplator ca acesti sori apar la cateva zile dupa ce China a incercuit Taiwanul cu un amplu exercitiu militar si ca e posibil ca un război uriaș sa se declanseze peste 5 saptamani sau 5 luni (pentru ca mai mult de 5 zile au trecut dela de la fenomenul ceresc) si va dura 5 ani.

O alta observatie interesanta este ca la periheliu, atunci cand in China au apărut sorii a fost momentul in care SUA, la comanda lui Donald Trump, a intervenit in Venezuela si l-a arestat pe presedintele Maduro. Ar urma ca in 5 saptamani sau 5 luni sa izbucneasca războiul din Taiwan si eventuala declansare totala - odata cu Iranul si Israelul - al celul de-al Treilea Razboi Mondial.

