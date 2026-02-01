Danemarca a introdus ore de empatie - o parte firească a vieții, exersată săptămână de săptămână

În Danemarca, copiii cu vârste între 6 și 16 ani au, săptămânal, o oră specială, pe care nu o vei găsi în niciun manual - ora bunătății. Se numește „klassens tid", adică „timpul clasei". Fără note sau teste - doar comunicare deschisă.

Copiii se așază împreună, își împărtășesc trăirile și învață să rezolve micile dificultăți înainte ca acestea să se transforme în probleme mari. Profesorii îi ajută să-și recunoască emoțiile, să-și ceară iertare, să se asculte unii pe alții nu pentru a „câștiga" o dispută, ci pentru a se înțelege cu adevărat. Aceste lecții depășesc sfera relațiilor dintre oameni.

Copiii sunt învățați să fie buni cu animalele - să înțeleagă că empatia nu cunoaște granițe. Ei descoperă că animalele de companie și cele de fermă au, la rândul lor, nevoi și sentimente, și învață de ce grija față de ele este esențială. Prin mici proiecte, povești și exemple reale, empatia nu devine o regulă impusă, ci o obișnuință - o parte firească a vieții, exersată săptămână de săptămână.

În timp, aceste ore creează o cu totul altă atmosferă în clasă - una în care domnesc încrederea, răbdarea și sentimentul de apartenență. Copiii timizi își găsesc vocea, cei siguri pe ei învață să asculte, iar toți cresc împreună. Este dovada că bunătatea nu este o slăbiciune, ci o forță care modelează oameni mai buni. Poate că lumii îi lipsește doar puțin mai mult „timp al bunătății".