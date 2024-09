Bill Gates o spune pe fata ca la prosti: "Dacă evităm un război mare, va exista o altă pandemie!"

Miliardarul Bill Gates a petrecut ultimele două decenii avertizând publicul larg cu privire la probleme amenințătoare, de la „dezastre climatice" viitoare la atacuri cibernetice devastatoare.

Două catastrofe potențiale evocă cea mai mare îngrijorare din partea lui Gates. „O mulțime de tulburări" în lumea de astăzi ar putea declanșa «un război major», spune el pentru CNBC. Și chiar „dacă vom evita un război mare... atunci, da, va exista o altă pandemie, cel mai probabil în următorii 25 de ani".

Oamenii de știință consideră de obicei pandemiile ca fiind evenimente probabile, chiar inevitabile, în timp. Într-adevăr, acestea devin din ce în ce mai frecvente, din cauza unor factori precum schimbările climatice și creșterea populației, arată cercetările.

Pentru Gates și alți susținători ai sănătății globale, întrebarea nu este dacă o altă pandemie va apărea în curând - ci dacă națiunile vor fi mai pregătite decât au fost pentru epidemia de Covid-19. „Țara de la care lumea se aștepta să conducă și să fie un model nu a reușit să îndeplinească aceste așteptări", spune Gates, referindu-se la Statele Unite.

Gates a scris o carte intitulată „Cum să prevenim următoarea pandemie" în 2022, în care a criticat diverse guverne, inclusiv SUA, pentru că nu au fost pregătite corespunzător în 2020. În carte, el a formulat mai multe recomandări pentru țările din întreaga lume, inclusiv politici mai stricte de carantină, investiții în monitorizarea bolilor și stimularea cercetării și dezvoltării de vaccinuri.

Deși s-au înregistrat unele progrese, prin creșterea cheltuielilor pentru pregătirea în caz de pandemie în SUA și în alte țări, Gates spune că răspunsul global nu a fost încă suficient. „Deși unele dintre lecțiile pandemiei [de coronavirus] au fost învățate, [au fost] mult mai puține decât m-aș fi așteptat, din păcate", spune el.

Diviziunile politice despre care mulți cred că au împiedicat răspunsul lumii la Covid-19 stau încă în calea pregătirii adecvate pentru următoarea epidemie, adaugă Gates: „Încă nu am reușit să ne punem de acord cu privire la ceea ce [am făcut] bine și ceea ce nu am făcut bine .... Poate că, în următorii cinci ani, acest lucru se va îmbunătăți. Dar, până acum, este destul de surprinzător".

Prevenirea bolilor pe scară largă este subiectul unui episod al viitoarei documentare Netflix „What's Next? The Future with Bill Gates", a cărei premieră este programată pentru 18 septembrie.

Într-o proiecție în avans a serialului Netflix oferită de Make It, Gates stă de vorbă cu Dr. Anthony Fauci, fostul director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase. În această conversație, Fauci este ferm convins că națiunile cele mai bogate, precum SUA, au o „responsabilitate morală" de a-și împărtăși resursele abundente pentru a fi lider în prevenirea răspândirii bolilor în întreaga lume.

Fauci a publicat în această vară un volum de memorii intitulat „On Call", în care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care lumea se confruntă cu o „criză a adevărului" din cauza dezinformării generalizate, cum ar fi cea care a zdruncinat încrederea publicului în inițiativele de sănătate publică.

Omul de știință a adoptat un ton mai optimist într-un interviu acordat publicației People în luna iulie, în care a declarat că crede că încrederea publicului în faptele științifice va fi restabilită în cele din urmă.

„Sunt încă un optimist precaut și cred că există îngeri buni în toată lumea care vor ieși la iveală", a declarat Fauci.