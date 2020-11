Bucurestiul ramane in scenariul rosu. Lista masurilor restrictive valabile cel putin inca doua saptamani

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a hotarat luni, 2 noiembrie 2020, ca masurile restrictive sa fie prelungite cu inca 14 zile, pana pe 16 noiembrie.

Astfel, elevii vor invata online, de acasa, iar masca va fi in continuare obligatorie in spatiile publice. De asemenea, restaurantele si cafenelele raman inchise in interior, iar activitatile desfasurate in interior, precum cele din in cinematografe, sali de spectacole, sali de jocuri de noroc sunt interzise.

Masura a fost luata avand in vedere ca rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 nu a scazut sub valoarea de 3/1000 locuitori, la data de 02.11.2020 inregistrandu-se incidenta de 3,91/1.000 de locuitori.

Astfel, pentru urmatoarele 14 zile, incepand cu ora 00:00 a zilei de 03.11.2020 pana la ora 24:00 a zilei de 16.11.2020, se vor mentine urmatoarele masuri:

- obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise;

- interzicerea organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte;

- interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor;

- activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;

- interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc;

- suspendarea tempora a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant, aplicandu-se scenariul 3 (participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati/lectii on-line).

Mentionam ca, regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse este cel stabilit la art.64 - 70 din Legea nr.55/2020.

"Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in unanimitate, a apreciat ca nu este oportun si ca nu se impune instituirea de noi restrictii la nivelul municipiului Bucuresti, cadrul normativ existent in vigoare, si avem in vedere H.G. nr. 856/2020, reglementand optim masurile care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

S-a considerat ca se impune o mai atenta urmarire a respectarii restrictiilor impuse prin actele normative incidente, reiterate si indivizualizate la nivelul municipiului Bucuresti prin hotararile precedente ale Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

In sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta de astazi, 02.11.2020, s-a insistat pe dispunerea, de indata, a masurilor in vederea aplicarii prevederilor imperative ale art. 11 cuprinse in Anexa 3 la H.G. nr. 856/2020.

Norma mai sus invocata prevede ca, in conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, pentru toate institutiile si operatorii economici publici sau privati, se instituie obligatia analizarii modului de desfasurare a activitatii si organizarii programului de lucru in regim de telemunca sau munca la domiciliu", a transmis Prefectura intr-un comunicat de presa.

Conform documentului transmis de Prefectura Capitalei, "prin masurile pentru diminuarea impactului tipului de risc se prevede ca, in situatia in care nu se poate desfasura activitatea de catre salariat in regim de telemunca sau munca la domiciliu si in vederea evitarii aglomerarii transportului public, institutiile si operatorii economici publici si privati organizeaza programul de lucru astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin o ora.

La nivelul Institutiei Prefectului - Municipiul Bucuresti, s-a stabilit masura ca functionarii institutiei sa inceapa programul de lucru, din data de 03.11.2020, de la ora 07.00, respectiv de la ora 09.00".

"Referitor la intensificarea masurilor de prevenire si combatere a transmiterii virusului SARS-CoV-2 la nivel local, masuri care sa permita gestionarea situatiei la parametri adecvati nivelului de infectare inregistrat, precum si pentru o reactie rapida, pentru ca autoritatile publice sa intervina eficient si cu mijloace adecvate, in cadrul sedintei, Primarul General al Capitalei si primarii Sectoarelor Municipiului Bucuresti au convenit ca, administratorii publici ai pietelor agroalimentare, publice si private, sa instituie fluxuri de acces, astfel incat, zonele de intrare in pietele agroalimentare sa fie separate de zonele de iesire. Administratorii vor stabili masuri prin care va fi asigurat un flux de persoane optim care sa conduca la respectarea distantei sociale recomandate, de minim 1,5 metri intre cumparatori, dar si intre cumparatori si comercianti", se mai arata in comunicatul prefecturii.

Autoritatile spun ca toate masurile restrictive prelungite prin Hotararea adoptata luni, 2 noiembrie 2020, in sedinta extraordinara a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, nu vizeaza limitarea libertatilor si drepturilor acestora, ci sunt menite sa ii apere si sa ii protejeze.