California, pe Muntele Shasta: Sute de difuzoare alimentate cu panouri solare emit "voci". Nimeni nu stie cine le-a instalat și de ce VIDEO

În California, câțiva călăreți care se aflau din întâmplarre în zonă au făcut o descoperire tulburătoare pe pantele Muntelui Shasta. Au găsit sute de difuzoare alimentate cu energie solară răspândite pe întregul teritoriu.

Aceste difuzoare emit continuu "white noise" (zgomot "alb" ca un bruiaj)... Unele reproduc ceea ce seamănă clar cu voci umane, dar neinteligibile. Se pot auzi doar din apropiere. Ele sunt distribuite pe o zonă foarte vastă, pe întregul Munte Shasta. Nimeni nu știe cine le-a instalat. Nimeni nu știe cu adevărat la ce folosesc. Ele sunt acolo, în mijlocul naturii, hrănite de soare, și "vorbesc" neîntrerupt. Unii spun ca ele receptioneaza si reproduc zgomote si "voci" dintr-o altă dimensiune si ca muntele ar fi un "portal" catre o alta lume, mai ales ca in traditia populatiei originare ameriindiene acolo ar fi o zona de trecere spre "lumea celalta". Totuși, nimeni nu stie despre ce experiment ar fi vorba.

În folclorul și cultura paranormală din jurul Muntelui Shasta (California), termenul „voci" (voices) se referă de obicei la sunete eterice și inexplicabile, descrise adesea ca un „cor de fantome" care răsună prin păduri sau pe lângă cursurile de apă. Vizitatorii și localnicii povestesc frecvent că aud cântece corale distante, care par să se confunde cu vuietul vântului sau al apei.

Aceste experiențe auditive bizare sunt strâns legate de statutul muntelui de centru faimos pentru apariții OZN, orașe subterane și mistere spirituale. Legendele auditive ale muntelui se împart în general în trei categorii:

Corul de fantome: Turiștii și alpiniștii au povestit că, în timp ce mergeau pe poteci, au auzit ceea ce părea a fi un cor îndepărtat. Sursa rămâne necunoscută, deși mulți o asociază cu energia spirituală a zonei.

Întâlniri paranormale: Pe platforme precum Reddit, utilizatorii descriu experiențe neobișnuite, inclusiv vise recurente și voci misterioase, nenaturale sau de nedeslușit, care îi cheamă spre anumite zone ale muntelui.

Mișcarea „I AM": Muntele este asociat cu mișcarea spirituală „I AM", ai cărei adepți cred în voci canalizate de la „maeștri ascensionați" care ar trăi în temple de cristal în interiorul muntelui.