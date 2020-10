Cercetătorul Octavian Jurma: "1 din 34 pacienți COVID-19 moare"

Medicul și cercetătorul timișorean Octavian Jurma a distribuit pe pagina sa de socializare, tabloul la zi al evoluției coronavirusului în România. Potrivit acestuia, în acest moment sunt aproape 50.000 de bolnavi care nu sunt internați, iar rata mortalității este 2.91%.

„Tabloul COVID-19 al zilei de azi, 30.10.2020, la nivel national in Romania.

Nu am depasit 7,000 de cazuri insa am urcat la peste 6,500.

Maine vom depasi totalul de 240,000 de cazuri iar saptamana viitoare pe cel de 7,000 de cazuri pe zi.

Avem un total de 235,586 cazuri de COVID-19 din care 6,546 sunt cazuri noi, cu 32.6% peste media de 4,936 cazuri noi din ultimele 7 zile.

In ultimele 2 saptamani s-au inregistrat un total de 63,070 cazuri noi din care 34,554 in ultimele 7 zile.

Un total de 93,080 persoane se afla in izolare sau carantina .

Numarul total de teste RT-PCR este 3,206,567 (36,589 teste noi) din care 22,342 sunt teste recomandate medical si 13,993 sunt facute la cerere.

Astfel densitatea totala este de 73 cazuri per 1,000 de teste iar densitatea curenta este de 179 cazuri noi per 1,000 de teste noi (sau o rata de pozitivare de 17.9%).

Ponderea testelor facute la cerere din totalul testelor noi este de 38.2%.

Numarul celor externati este 224,350 din care 167,897 sunt declarati vindecati si 56,453 sunt asimptomatici la 10 zile sau externati la cerere (valoare extrapolata).

Numarul cazurilor active poate fi aproximat la 60,822 dintre care 11,236 sunt internati.

Numarul total de bolnavi de COVID-19 internati la ATI este de 917, o diferenta de 49 internari fata de ziua de ieri.

Numarul total de decese datorate COVID-19 a ajuns la 6,867 (103 decese noi).

Mortalitatea in raport cu numarul total de cazuri (CFR) este de 2.91% sau 1 din 34 diagnosticati"