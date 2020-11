Cercetatorii au descoperit gena ascunsa a SARS-CoV-2

Cercetatorii au descoperit o gena ascunsa in codul genetic al SARS-CoV-2, trecuta cu vederea pana acum. Noua gena identificata este o gena care se suprapune - un fel de "gena ascunsa intr-o gena", intr-un sir de nucleotide, in care se suprapun secventele codate ale altor gene.

"In ceea ce priveste dimensiunea genomului, SARS-CoV-2 si rudele sale se numara printre cele mai lungi virusuri ARN care exista", explica bioinformaticianul Chase Nelson, de la Muzeul American de Istorie Naturala. Acesta mai spune ca aceasta complexitate este cea care duce la existenta unor astfel de gene ascunse.

Virusurile sunt de fapt destul de predispuse sa gazduiasca gene suprapuse, deci nu este tocmai o descoperire socanta. Daca gena ascunsa (ORF3d) reprezinta cu adevarat o anomalie genetica ramane de vazut, dar cu siguranta e dificil de identificat, noteaza Science Alert.

Genele suprapuse sunt dificil de identificat in secventele genetice, deoarece sistemele de scanare genomica le pot rata adesea, cand ruleaza prin sirurile de cod genetic. In contextul virusurilor precum SARS-CoV-2, acest lucru ar putea crea un "punct mort" in ceea ce studiile au aflat pana acum despre acest virus.

De la aparitia sa, oamenii de stiinta s-au straduit sa inteleaga cat mai mult posibil despre acest virus si in timp ce unele aspecte ale compozitiei sale genetice au fost elucidate multe detalii raman inca necunoscute.

"Genele care se suprapun ne pun in pericolul de a trece cu vederea aspecte importante ale biologiei virale. Genele suprapuse pot fi unul dintre aspectele care au oferit coronavirusurilor capacitatea de a se replica eficient, de a impiedica imunitatea gazdei sau de a se transmite intre gazde", explica Nelson.

In ceea ce priveste ORF3d, exista inca multe de aflat despre motivul pentru care se afla acolo, ascunzandu-se in genom si strabatand alte gene. Studiind bazele de date genomice, cercetatorii au descoperit ca gena a fost identificata anterior, in Guangxi, China, dar numai intr-o singura varianta de coronavirus, care afecteaza pangolinii.

O certitudine legata de aceasta gena misterioasa, bazata pe prelucrarea anterioara a probelor sanguine de la pacienti umani bolnavi de COVID-19, este ca ORF3d provoaca un raspuns rezistent la anticorpi.