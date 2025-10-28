"Cernobîlul zburător": De ce experții consideră racheta nucleară a lui Putin atât ilogică, cât și periculoasă
Postat la: 28.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În timpul Războiului Rece, armata americană a experimentat amplasarea de arme nucleare la bordul rachetelor care funcționau cu energie nucleară. Proiectul avea avantaje notabile: în teorie, un astfel de proiectil putea zbura zile întregi sau chiar săptămâni. De asemenea, putea zbura la altitudini foarte joase, fiind greu de detectat pe radar, scrie The Telegraph.
Dar proiectul Pluto a fost abandonat la mijlocul anilor 1960 din cauza riscurilor grave pe care le prezenta. Prin atașarea unei bombe nucleare la un reactor nuclear, orice accident ar fi putut duce la un dezastru spectaculos, potențial peste teritoriul continental al SUA. Cu toate acestea, astfel de rezerve nu sunt împărtășite în mod evident la Moscova, care duminică a anunțat primul test reușit al propriului proiect Pluto: Burevestnik.
Într-o întâlnire televizată cu Vladimir Putin, Valeri Gherasimov, șeful statului major al Rusiei, s-a lăudat cu dezvoltarea unei arme cu „rază de acțiune nelimitată" care ar putea învinge orice sistem de apărare antirachetă din lume și ar avea o putere nucleară de 20 de ori mai mare decât bomba aruncată asupra Hiroshimei. Cu designul său inovator, arma pe care NATO o numește „Skyfall" prezintă într-adevăr noi provocări pentru alianță.
Majoritatea sistemelor de apărare nucleară au ca scop interceptarea armelor care se apropie din stratosferă. SUA dispun de o rețea de sisteme de rachete terestre în Alaska și California, orientate spre spațiu. Astfel de sisteme - deși departe de a fi perfecte - îngreunează atingerea țintelor de către arsenalul Rusiei, format din aproximativ 300 de rachete balistice intercontinentale, în cazul izbucnirii unui război nuclear.
Aici intervine Burevestnik. Potrivit generalului Gherasimov, racheta a zburat 8.700 de mile la primul său test, într-o călătorie de peste 15 ore. Un aspect crucial este că poate zbura la doar 100 de metri deasupra solului, putând astfel să se strecoare sub sistemele de apărare occidentale.
Reactorul nuclear de la bordul sistemului este cel care permite zboruri atât de lungi, la altitudini joase. Racheta de croazieră tradițională este limitată de utilizarea motoarelor alimentate cu combustibil. Ea poate zbura doar atât cât îi permit rezervele de combustibil și trebuie să câștige altitudine pentru a profita de aerul mai rarefiat - intrând astfel în raza de acțiune a radarelor NATO.
În 2018, Putin a lansat un videoclip despre cum ar putea funcționa un atac cu Burevestnik: acesta arată o rachetă care traversează Europa, se îndreaptă spre sud pe Atlantic, ocolește Capul Bunei Speranțe, apoi evită sistemele de apărare antirachetă ale SUA pentru a exploda în Florida. Potrivit Fionei Hill, pe atunci consilierul principal al lui Trump pentru Rusia, președintele a pălit când a văzut imaginile.
Astăzi, analiștii occidentali în domeniul rachetelor sunt mai sceptici. În ceea ce privește amenințarea pe care o reprezintă pentru adversarii Rusiei, Burevestnik este limitat de viteza sa redusă (aproximativ 600 mph) și de utilizarea unor puncte de lansare fixe și cunoscute.
„Este, de fapt, un avion, și nici măcar unul invizibil", a spus William Alberque, de la think tank-ul Pacific Forum din Honolulu. „Cu fiecare kilometru parcurs, crește șansa de a fi detectat. Și are un reactor nuclear la bord... așa că șansele de a detecta neutroni rătăciți sunt destul de mari." Avioanele occidentale ar putea doborî Burevestnik, la fel ca și sistemele de apărare antirachetă bazate pe nave. Și este tipul de armă pe care ai vrea să o dobori deasupra teritoriului Rusiei.
Războiul din Ucraina a demonstrat că „era zborului subsonic s-a cam încheiat", a adăugat Alberque, având în vedere rata ridicată de interceptări. Jeffrey Lewis, expert în neproliferarea nucleară la Middlebury College, a descris arma ca fiind „un mic Cernobîl zburător", referindu-se la fosta centrală nucleară din Ucraina care a devenit sinonimă cu dezastrul nuclear după ce a explodat în 1986.
„Este o evoluție negativă", a declarat Lewis pentru The New York Times. „Este încă o armă de science fiction care va destabiliza situația și va fi greu de abordat în cadrul controlului armamentului." Având în vedere efectul său incert pe câmpul de luptă, mulți analiști consideră Burevestnik mai degrabă o amenințare psihologică - sau ceva care ar putea oferi Moscovei un avantaj în viitoarele acorduri de control al armamentului.
„După cum au demonstrat mai multe eșecuri ale testelor, este un mijloc foarte complex și, prin urmare, predispus la erori de livrare a unei încărcături nucleare", a declarat dr. Sidharth Kaushal, cercetător senior la Royal United Services Institute, un think tank cu sediul la Londra. El a spus că racheta „poate fi considerată o monedă de schimb", Moscova sperând să o includă în negocierile privind tratatul New Start, un acord care limitează numărul de ogive nucleare desfășurate, care urmează să expire în februarie anul viitor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Incepe "era mașinilor cu inteligenta artificială" pentru casă: China a lansat primul robot umanoid domestic la preț mai mic ca un iPhone
Compania Noetix Robotics, un startup susținut de gigantul Vertex Ventures, a reușit sa aduca pe piața un robot umanoid l ...
-
Trafic de ketamină prin cabinete veterinare și adăposturi pentru animale
Deputatul Aurora Tasica Simu a atras atenția asupra unei probleme serioase care privește bunastarea cainilor fara stapan ...
-
Televizoarele 8K nu aduc niciun beneficiu vizual real față de 4K si de multe ori nici față de 2K - studiu Cambridge si Meta
Cercetatorii de University of Cambridge și Meta Platforms au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de ...
-
Cum îți dai seama dacă un aliment e ultraprocesat. Trucul simplu recomandat de un medic
Mai bine de jumatate din caloriile consumate zilnic in țarile dezvoltate provin din alimente ultraprocesate. Specialiști ...
-
"Marea reformă" la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună
Numarul persoanelor care vor fi afectate de restructurari la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei ...
-
Cum transformi un spațiu mic într-unul elegant cu mobilierul potrivit?
Unele bucatarii mici ascund un potențial imens. Tot ce au nevoie este o viziune clara, un plan bine gandit și mobilierul ...
-
O superbă doctoriță chirurg a fost găsită moartă: Era șefă în Spitalul de Urgență din Buzău. Ancheta penală începută de Poliție arată o moarte subită si nu o sinucidere
Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, chirurgul Stefania Szabo, a fost gasita fara suflare marti d ...
-
Mircea Dinescu scoate o poezie manifest după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: "Era prea mare tîrla de boieri/ Și prea mulți lupi ce s-au făcut de oaie!"
Poetul Mircea Dinescu a compus o poezie cu un mesaj extrem de dur, dupa inaugurarea Catedralei Mantuirii Neamului. Mesaj ...
-
China preia discursul lui Vladimir Putin și vorbește despre noua ordine mondială, înainte de marea întâlnire dintre Trump și Xi Jinping
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, susține ca lumea se indreapta spre o ordine „multipolara", preluand astfe ...
-
Cercetătorii au creat materiale "vii" folosind ADN: "Micro-roboții vor fi intr-un viitor apropiat la fel de uzuali cum ai lua o aspirină!"
Cercetatorii de la Universitatea din Carolina de Nord (UNC) au dezvoltat microstructuri construite din ADN si materiale ...
-
Profetia Hopi se adevereste sub ochii nostri: Steaua Albastră Kachina care pune capăt celei de-a patra lumi
tribul de indieni Hopi, unul dintre cele mai vechi din SUA, are o profetie care a pus pe ganduri umanitatea de mai multa ...
-
Generatia Z consideră ca filmele erotice arata prea mult sex si prea putina prietenie intre parteneri. Relatiile sexuale reale au scazut cu 25% fata de generatiile anterioare
Publicat saptamana aceasta, raportul anual al universitații americane Teens & Screens, intitulat „Get Real: Re ...
-
Filmele cu proști sunt depășite: o tentativă de omor sfidează orice logică a asasinatului printr-o incompetență criminală!
Un conflict de afaceri survenit in sudul Chinei in 2013 a escaladat intr-o schema criminala de o absurditate rara. Deciz ...
-
Cum s-a conectat Walter Russell la "sursa tuturor cunoștințelor" în cele 40 de zile de comă profundă și ce a spus după ce s-a trezit miraculos
În mai 1921, inițiatul american Walter Russell a intrat intr-o stare de coma de 40 de zile (un numar biblic care a ...
-
Au fost prinși pistolarii din București, după incidentul cu împușcături din cartierul Militari
Dupa mai multe ore de cautari și dupa vizionarea camerelor de supraveghere din zona, au fost identificați toți cei patru ...
-
Donald Trump l-a "șuntat" pe Xi Jinping ca la manual in privinta mineralelor rare. Apoi l-a felicitat pe liderul chinez că l-a infrant!
Presedintele american Donald Trump a semnat duminica, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului ...
-
Totul despre construcția și inaugurarea Catedralei Naționale - cea mai mare biserică ortodoxă din lume. 15 ani de lucrări cu costuri de peste 200 de milioane de euro
Zece mii de pelerini si 2.500 de invitati oficiali, intre care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele ...
-
Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Trimis in judecata de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru fapte de corupție, Florian Co ...
-
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei! Poliția, în alertă - un autoturism, găsit avariat
Incident șocant, duminica dupa-amiaza, in București. Polițiștii Secției 20 au fost sesizați cu privire la focuri de arma ...
-
Un nou val de "avocati digitali": O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT - "Rezultatele erau uimitor de convingătoare"
Lynn White, o locuitoare din California, a reușit sa evite plata unor penalitați considerabile și sa-și pastreze locuinț ...
-
Facturile vor exploda la iarnă: Vezi aici lista preturilor medii. Multi oameni săraci din marile orase vor muri de frig in case
Creșterea TVA la termoficare, de la 5% la 11% incepand din 1 august 2025, va face ca facturile pentru incalzire sa fie m ...
-
Creșterea nivelului mării va scufunda sute de milioane de clădiri în acest secol determinand o migratie fără precedent
Un studiu de mare acuratețe a fost realizat de cercetatori de la Universitatea McGill din Canada și a evaluat pentru pri ...
-
NASA vrea să arunce în aer un asteroid periculos. O misiune fara precedent
Percepția și strategiile de aparare planetara ar putea fi fundamental transformate in anul 2032 de un vizitator cosmic d ...
-
Cine sunt personele misterioase înarmate cu lopeți și bare de fier terorizează locuitorii din Moscova VIDEO
Scene de haos pe strazile din Moscova, unde o banda de migranți, inarmați cu lopeți și bare de fier, a atacat trecatori ...
-
S-a aflat cine este "prietenul anonim" al lui Trump care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldații americani
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plati soldatii in timpul blocajului guver ...
-
Cristian Sima: Băncile vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă!
Am trait criza din 2008 pe pielea mea. În timp ce toata lumea pierdea totul, eu eram singurul roman care caștiga, ...
-
Vortexul polar se apropie de Europa: Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani
Meteorologii avertizeaza ca vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctica, se deplaseaza spre Europa și ar putea ...
-
Pe urmele hoților de la Luvru: Piste noi în ancheta bijuteriilor furate - Dezvăluirile anchetatorilor
Anchetatorii francezi analizeaza peste 150 de probe de ADN, amprente si alte urme gasite pe uneltele si echipamentele de ...
-
Ghicitoarea "Anna din Viena" ajunge la tribunal după ce a păcălit zeci de austrieci. Prejudiciu e aproape de 2 milioane de euro
O romanca in varsta de 29 de ani a pacalit zeci de austrieci dupa ce a pretins ca este ghicitoare. Pentru așa zisul ajut ...
-
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok de încălcarea Legii serviciilor digitale. Companiile riscă amenzi colosale
Comisia Europeana a acuzat vineri Meta și TikTok ca au incalcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul reg ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu