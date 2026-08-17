Citizens Vigilante de Bulgaria: Trei băieți și două fete au devenit "vânători de pedofili"

Uciderea unui bărbat în vârstă de 37 de ani, de către cinci adolescenţi, trei băieţi şi două fete cu vârste cuprinse între 14 şi 17 ani, a devenit unul dintre cele mai tulburătoare cazuri penale din Bulgaria din acest an, atât din cauza cruzimii extreme descrise de procurori, cât şi a explicaţiilor oferite de acuzaţi cu privire la motivul gestului lor, conform Novinite.

Potrivit Parchetului bulgar, o fată de 17 ani din grup a folosit un profil fals pe o reţea de socializare, prezentându-se drept o adolescentă de 15 ani, pentru a stabili o întâlnire cu bărbatul pe un deal din orașul Plodviv. Procurorii afirmă că bărbatul nu şi-a ascuns vârsta în conversaţiile lor şi a precizat în mod deschis că are 37 de ani.

Vânători de pedofili

Procurorul de caz a declarat că, în mintea tinerilor, întâlnirea reprezenta o încercare de a confrunta un presupus pedofil, după modelul grupurilor autointitulate de „vânători de pedofili" active pe reţelele sociale. Anchetatorii subliniază însă că scopul nu era reţinerea bărbatului şi alertarea poliţiei, ci atacarea acestuia. Bătaia care a urmat a durat mai mult de o oră.

Instanţa a aflat că victima a fost supusă unor abuzuri prelungite. Judecătorul, citând martori, a descris cum sprâncenele victimei au fost rase, cum i-au fost stinse ţigări pe corp, au fost desenate svastici pe el şi cum a fost scuipat, strangulat şi insultat. Agresiunea i-a provocat răni grave: coaste rupte şi rupturi la nivelul plămânului, ficatului şi rinichilor, precum şi un traumatism cranian sever.

Unii dintre adolescenţi au filmat bătaia cu telefoanele şi au publicat imaginile pe reţelele sociale, iar procurorii afirmă că au obţinut aceste înregistrări, inclusiv de pe dispozitivele inculpaţilor. Judecătorul a precizat că, ulterior, grupul a luat 30 de euro de la victimă şi a folosit banii pentru a cumpăra kebab. În ciuda rănilor suferite, Kuzev a reuşit să plece singur de la locul agresiunii, înainte de a fi găsit la poalele dealului de către trecători, care au alertat serviciile de urgenţă. El a fost transportat la spital cu leziuni grave la cap, fracturi multiple şi răni interne şi a murit câteva ore mai târziu.

Acuzaţiile şi argumentele instanţei

Cei cinci sunt acuzaţi de omor din motive huliganice şi sexuale. Procurorii afirmă că infracţiunea a fost comisă în complicitate, membrii grupului având roluri diferite: unii au comunicat cu victima şi au participat activ la bătaie, în timp ce alţii au privit şi au filmat. Judecătorul a dispus arestarea preventivă a tuturor celor cinci în urma unei şedinţe desfăşurate cu uşile închise, deoarece acuzaţii sunt minori. Inculpaţii păreau mândri de ceea ce făcuseră, conform judecătorilor. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei cu vârsta de peste 16 ani riscă pedepse cu închisoarea între 5 şi 12 ani, iar cei sub 16 ani între 3 şi 10 ani, pedepsele fiind reduse din cauza vârstei lor.

Cine era victima

Georgi Kuzev era un bărbat de 37 de ani care lucra în agricultură şi era descris de localnici drept muncitor şi neconflictual. Rudele sale resping categoric orice afirmaţie potrivit căreia acesta ar fi fost implicat în infracţiuni împotriva copiilor. Vărul său a declarat pentru Nova TV că Kuzev nu manifestase niciodată vreun interes faţă de minori şi l-a descris drept un bărbat singuratic şi retras, care spera să îşi găsească o soţie şi să îşi întemeieze o familie şi care întâlnise frecvent pe internet profiluri false ce îi cereau bani. Procurorii au afirmat că nu există dovezi că Kuzev ar fi fost vreodată condamnat sau anchetat pentru vreo infracţiune.