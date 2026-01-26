Copernicus vine cu o profeție teribilă pentru România: Țara noastră va fi lovită de fenomene extreme și clima se va schimba radical

Conform noilor date Copernicus, 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat în Europa, martie stabilind un record pentru cea mai mare creștere lunară a temperaturii pe continent. Conform proiecțiilor Copernicus, România este printre țările cu riscul cel mai mare de creștere a temperaturilor, iar în următorii ani țara noastră se va confrunta cu câte 3 valuri de căldură extremă pe an și riscăm să nu mai avem iarnă aproape deloc.

Temperatura medie a atins 10,41°C, cu 1,17°C mai mare decât perioada de referință 1991-2020. Atlanticul de Nord de est, regiunea Mării Nordului, inclusiv nordul Marii Britanii și părți din Scandinavia, sud-vestul Mediteranei și vestul Rusiei au înregistrat temperaturi record. Potrivit datelor recente de la Reinders Corporation, Franța, Rusia și România au fost clasate drept țările europene care vor suferi cele mai severe impacturi ale încălzirii globale până în 2100.

Cercetarea a constatat de asemenea că clima blândă a Europei ar putea dispărea până în 2100, deoarece până la sfârșitul secolului fiecare țară analizată va experimenta în mod regulat valuri de căldură care depășesc 36,8°C. Studiul a analizat datele modelului climatic, frecvența undelor de căldură și temperaturile medii și maxime din țările europene. „Sunt indicatori mici, dar puternici, ai vitezei cu care se schimbă clima globală", a declarat Gerrit Jan Reinders, director și expert în date climatice la Reinders Corporation.

„Aceleași forțe care determină aceste schimbări remodelează deja Europa, unde creșterea temperaturilor extreme va testa rezistența infrastructurii noastre, a sistemelor de sănătate publică și a modului nostru de viață", a spus el. Potrivit lui Reinders, Franța este ţara cea mai vulnerabilă la valurile de căldură din Europa, cu cinci evenimente de căldură pe an în viitor și 115 zile cumulative de căldură extremă. Până în 2100, se preconizează că țara va înregistra temperaturi medii de până la 37°C, aproape patru luni ale anului putând fi afectate de căldură extremă.

România și Moldova se vor confrunta cu trei valuri de căldură pe an, fiecare cu o durată cumulată de 17 zile, în timp ce Bulgaria va experimenta două valuri de căldură anual, fiecare cu o durată cumulată de 14 zile. Într-o notă mai pozitivă, studiul a constatat că țările mediteraneene demonstrează o rezistență „surprinzătoare" în comparație cu destinațiile calde tradiționale. Astfel, Turcia, Grecia și Italia s-au clasat pe locurile șase, șapte și respectiv zece.

Turcia va experimenta un singur val de căldură pe an, cu o durată cumulativă de 13 zile, la o temperatură medie de 37,76°C. Grecia va experimenta cele mai lungi valuri de căldură individuale, cu 20 de zile cumulative, dar doar două evenimente pe an, cu o medie de 36,92°C, în timp ce Italia conduce clasamentul general, cu un singur eveniment de val de căldură cu o durată cumulativă de nouă zile.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, stresul termic este principala cauză a deceselor legate de vreme și poate agrava bolile subiacente, inclusiv bolile cardiovasculare, diabetul, problemele de sănătate mintală și astmul, putând crește riscul de accidente și de transmitere a unor boli infecțioase. Rusia se clasează pe locul doi printre țările cu cea mai intensă transformare termică, cu un scor general de 79,92 pentru valurile de căldură.

Această țară va experimenta două valuri de căldură anual, cu temperatură medie cea mai ridicată dintre toate țările europene, de 37,99°C, atingând maxime de 39,71°C. Conform studiului, până la sfârșitul secolului, clima tradițional geroasă a Rusiei riscă să devină aproape de nerecunoscut. Surprinzător, Europa de Est se impune ca o zonă fierbinte pentru viitoarele valuri de căldură, România ocupând locul trei, Moldova locul patru și Bulgaria locul cinci, înaintea țărilor mediteraneene.