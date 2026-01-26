Copernicus vine cu o profeție teribilă pentru România: Țara noastră va fi lovită de fenomene extreme și clima se va schimba radical
Postat la: 26.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Conform noilor date Copernicus, 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat în Europa, martie stabilind un record pentru cea mai mare creștere lunară a temperaturii pe continent. Conform proiecțiilor Copernicus, România este printre țările cu riscul cel mai mare de creștere a temperaturilor, iar în următorii ani țara noastră se va confrunta cu câte 3 valuri de căldură extremă pe an și riscăm să nu mai avem iarnă aproape deloc.
Temperatura medie a atins 10,41°C, cu 1,17°C mai mare decât perioada de referință 1991-2020. Atlanticul de Nord de est, regiunea Mării Nordului, inclusiv nordul Marii Britanii și părți din Scandinavia, sud-vestul Mediteranei și vestul Rusiei au înregistrat temperaturi record. Potrivit datelor recente de la Reinders Corporation, Franța, Rusia și România au fost clasate drept țările europene care vor suferi cele mai severe impacturi ale încălzirii globale până în 2100.
Cercetarea a constatat de asemenea că clima blândă a Europei ar putea dispărea până în 2100, deoarece până la sfârșitul secolului fiecare țară analizată va experimenta în mod regulat valuri de căldură care depășesc 36,8°C. Studiul a analizat datele modelului climatic, frecvența undelor de căldură și temperaturile medii și maxime din țările europene. „Sunt indicatori mici, dar puternici, ai vitezei cu care se schimbă clima globală", a declarat Gerrit Jan Reinders, director și expert în date climatice la Reinders Corporation.
„Aceleași forțe care determină aceste schimbări remodelează deja Europa, unde creșterea temperaturilor extreme va testa rezistența infrastructurii noastre, a sistemelor de sănătate publică și a modului nostru de viață", a spus el. Potrivit lui Reinders, Franța este ţara cea mai vulnerabilă la valurile de căldură din Europa, cu cinci evenimente de căldură pe an în viitor și 115 zile cumulative de căldură extremă. Până în 2100, se preconizează că țara va înregistra temperaturi medii de până la 37°C, aproape patru luni ale anului putând fi afectate de căldură extremă.
România și Moldova se vor confrunta cu trei valuri de căldură pe an, fiecare cu o durată cumulată de 17 zile, în timp ce Bulgaria va experimenta două valuri de căldură anual, fiecare cu o durată cumulată de 14 zile. Într-o notă mai pozitivă, studiul a constatat că țările mediteraneene demonstrează o rezistență „surprinzătoare" în comparație cu destinațiile calde tradiționale. Astfel, Turcia, Grecia și Italia s-au clasat pe locurile șase, șapte și respectiv zece.
Turcia va experimenta un singur val de căldură pe an, cu o durată cumulativă de 13 zile, la o temperatură medie de 37,76°C. Grecia va experimenta cele mai lungi valuri de căldură individuale, cu 20 de zile cumulative, dar doar două evenimente pe an, cu o medie de 36,92°C, în timp ce Italia conduce clasamentul general, cu un singur eveniment de val de căldură cu o durată cumulativă de nouă zile.
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, stresul termic este principala cauză a deceselor legate de vreme și poate agrava bolile subiacente, inclusiv bolile cardiovasculare, diabetul, problemele de sănătate mintală și astmul, putând crește riscul de accidente și de transmitere a unor boli infecțioase. Rusia se clasează pe locul doi printre țările cu cea mai intensă transformare termică, cu un scor general de 79,92 pentru valurile de căldură.
Această țară va experimenta două valuri de căldură anual, cu temperatură medie cea mai ridicată dintre toate țările europene, de 37,99°C, atingând maxime de 39,71°C. Conform studiului, până la sfârșitul secolului, clima tradițional geroasă a Rusiei riscă să devină aproape de nerecunoscut. Surprinzător, Europa de Est se impune ca o zonă fierbinte pentru viitoarele valuri de căldură, România ocupând locul trei, Moldova locul patru și Bulgaria locul cinci, înaintea țărilor mediteraneene.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Aici, Caramitru are dreptate: "Încă vorbim de bugetari, pensii speciale și de dosare cu șină. Nici nu își pot imagina ce se va întâmpla. E inimaginabil!"
Controversatul Andrei Caramitru are dreptate de data asta, in privinta impactului pe care-l va avea Inteligenta Artifici ...
-
Un nou studiu susține că inteligența artificială dezvoltată în prezent se va lovi de un zid matematic
S-ar putea ca așa-zișii „agenți AI" pe care companiile din domeniul inteligenței artificiale pariaza miliarde de d ...
-
Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
Noua directoare a serviciului britanic de informații externe, Secret Intelligence Service (MI6), semnaleaza o schimbare ...
-
Cine este „Amelia", eleva virtuală care a devenit vedetă a extremismului online
Fenomenul ridica semne de intrebare privind raspandirea urii și manipularea digitala. „Amelia" este un avatar AI. ...
-
Experimentul care tâmpește: cum e să trăiești dacă temperatura din casă ar fi de 10 grade
Jurnalistul BBC James Gallagher a participat la un experiment pentru a ințelege cum reacționeaza corpul cand este expus ...
-
Ai simțit și tu vibrația fantomă? Știința explică misterul vibrațiilor inexistente ale telefonului mobil
Probabil ai simțit și tu acel tremur scurt in buzunar care te-a facut sa crezi ca ai primit un mesaj, doar ca sa descope ...
-
Cei mai bogați 12 miliardari ai planetei au o avere cât 4 miliarde de oameni din cei mai săraci
Într-un raport publicat in deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, Oxfam a aratat ca averea miliardari ...
-
Adio șoferi șmecheri și dat la o parte cu flash-uri: 400 de camere radar pe autostrăzi. Când vor fi funcționale și cat de mari vor fi amenzile pentru "bombardierii" șoselelor
Traficul de mare viteza din Romania urmeaza sa fie supravegheat continuu. Autoritațile pregatesc implementarea unui ampl ...
-
Misterul Chivotului Legământului se adâncește pe măsură ce noi descoperiri remodelează scopul relicvei biblice
Un egiptolog a propus o interpretare noua asupra Chivotului Legamantului, sugerand ca acesta nu a fost doar un obiect sa ...
-
Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor
Microsoft a confirmat ca a furnizat catre FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei la ...
-
Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit sa atenueze presiunea co ...
-
Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
În timp ce NASA iși menține calendarul ambițios pentru urmatoarea misiune pe Luna, un conflict tot mai vizibil se ...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
-
Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO
Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, il intervieveaza pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre ...
-
SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății. Decizia pune în pericol sănătatea globală
Statele Unite ale Americii și-au finalizat retragerea din Organizația Mondiala a Sanatații, organism la a carui inființa ...
-
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Pana in anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicala, marcata de eliminarea defi ...
-
Coldea la Davos: "Ordinea mondială a murit iar serviciile secrete vor decide viitorul. Ele trebuie să devină puteri executive!"
Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a susținut la „Davos Lodge 2026" un discurs in care a avert ...
-
Youval Harari la Davos: "Vom ajunge să recunoaștem Inteligența Artificială drept persoană?"
Istoricul, scriitorul și cercetatorul israelian Yuval Noah Harari pune o intrebare tulburatoare in discursul din acest a ...
-
Musk îi spune șefului Blackrock că el este un extraterestru. Glumă sau adevăr?
Elon Musk ii spune directorului general BlackRock Larry Fink la Forumul Economic Mondial ca este un extraterestru din vi ...
-
Reuters: Vladimir Putin și Donald Trump au stabilit împărțirea Ucrainei la Anchorage
În timpul discuțiilor din Alaska, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au conveni ...
-
Dungaciu și Simion îl consideră înțelept pe americanul care a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă VIDEO
Dan Dungaciu și George Simion s-au pozat cu Daniel Fried de la Atlantic Council, americanul care a susținut anularea ale ...
-
Descoperire neașteptată lângă Roma: Un sanctuar antic dedicat lui Hercule vechi de 2.400 de ani
Doua morminte aparținand elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, precum și un sanctuar dedic ...
-
Trump dă alarma la Teheran: O „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic
Presedintele SUA Donald Trump a afirmat joi ca o „armada" navala americana se indreapta spre Golful Persic, mentin ...
-
Creaturile bizare care au sfidat evoluția: nu erau nici plante, nici animale, ci doar un eșec al naturii
Cu mult inainte de apariția dinozaurilor și chiar inainte ca viețuitoarele cu schelet sa umple oceanele, Pamantul era lo ...
-
Boicotarea Cupei Mondiale: Europa coace planul de contraatac față de măsurile lui Donald Trump
Atacurile lui Donald Trump impotriva Europei și planul de a prelua cu forța Groenlanda ii forțeaza pe liderii din Europa ...
-
Ancheta Nordis a fost extinsă de DIICOT și pentru bancrută frauduloasă: Apar noi acuzații
Ancheta din dosarul Nordis, in care zeci de cumparatori de apartamente ar fi fost țepuiți de avocata Laura Vicol și soțu ...
-
Aberația din capul lui BoloJAF: Românii cu mașini hibrid noi plătesc mai mult decât cei cu un diesel vechi
Formula de impozitare pentru autovehicule s-a modificat și, pe langa creșterea impozitului auto, noua formula de calcul ...
-
Adevărul despre lumea în care suntem obligați să trăim VIDEO
Televiziunile, social media, instrumente ale serviciilor secrete straine pentru propaganda și impunerea unei ordini soci ...
-
Val de plângeri penale la Parchetul General pe tema anulării alegerilor. Despagubire de câte un milion de euro pentru fiecare acțiune
Zeci de persoane au depus simultan plangeri penale la Parchetul General, acuzand aproximativ 60 de oficiali și organizaț ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu