Copil de 3 ani, mort după o banală operație de polipi: Spitalul obligat la daune după ani de anchete și procese
Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
După aproape 12 ani de anchete și procese, Justiția a decis: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este vinovat pentru moartea unui copil de trei ani, decedat după o operație banală de polipi. Spitalul a fost obligat să plătească daune morale de 160.000 de euro părinților, însă cazul nu este închis - urmează recursul.
Alexandru, un copil de trei ani din Sibiu, a ajuns la spital pe 5 iunie 2013, diagnosticat cu adenoidită cronică (polipi). Avea analizele făcute și fusese pregătit pentru o intervenție considerată de rutină. Potrivit hotărârii judecătorești recente a Tribunalul Sibiu, copilul a fost agitat și plângând atât înainte, cât și în timpul intervenției, care a durat 1-2 minute. După operație, medicul a trimis copilul împreună cu mama într-un salon de femei, unde asistenta i-a cerut mamei să-l țină pe burtă, „pentru a evita aspirarea unui cheag de sânge în trahee".
Medicul și asistenta au plecat imediat la o altă operație. Mama a declarat în instanță că băiatul avea sânge pe față, la gură și pe pijamale, fiind extrem de agitat - lucru care a speriat-o, mai ales că fusese asigurată că intervenția este una simplă. Copilul a adormit, iar după aproximativ 30 de minute mama a ieșit să vorbească cu chirurgul, care i-a spus că „totul a decurs normal". Când s-a întors în salon, Alexandru nu mai respira. „A încercat să îi ia pulsul și să îi asculte respirația, dar nu a simțit nimic", se arată în hotărârea instanței.
Judecătorii au reținut un detaliu-cheie: în salon nu exista nici pulsoximetru, nici echipament de resuscitare. Aparatele au fost aduse ulterior din alte saloane, iar resuscitarea a început după 5-10 minute, când a ajuns un echipaj de la UPU. Activitatea cardiacă a copilului a fost reluată după 10-20 de minute, însă Alexandru a rămas în comă. Pe 14 iunie 2013, a suferit un stop cardio-respirator și a murit.
Expertizele medico-legale nu au stabilit o cauză unică certă a morții:
- o expertiză indică un posibil laringospasm;
- alta susține că ar fi fost vorba de aspirarea unui cheag voluminos de sânge, cu asfixie;
- toate însă arată că momentul stopului cardio-respirator nu a fost surprins prompt.
Judecătorii au concluzionat că întârzierea intervenției a dus la leziuni cerebrale hipoxice ireversibile, care au provocat decesul. Instanța a decis că nu medicii sau asistenta sunt responsabili direct, ci spitalul ca instituție, pentru:
- lipsa protocoalelor clare de supraveghere postoperatorie;
- lipsa echipamentelor minime;
- plasarea copilului într-un salon impropriu stării sale.
„Resuscitarea a fost adecvată, dar insuficientă din cauza mijloacelor existente în secție", se arată în motivare. Decizia prin care spitalul a fost obligat la plata a 160.000 de euro daune morale este a doua sentință, pronunțată în apel. Urmează recursul, iar cazul rămâne unul dintre cele mai lungi procese de malpraxis din România.
