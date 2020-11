Criminalistii au realizat portretul robot al fetei ucise si incendiate, intr-o valiza, pe un camp in Giurgiu

Criminalistii au intocmit portretul-robot al tinerei ucise apoi incendiate intr-un sant din apropierea localitatii Ghimpati, judetul Giurgiu. Astfel, politia face apel la populatie - cine recunoaste persoana din imagine sau din descrierea facuta de politisti este rugat sa sune la 112.

Fata omorata si apoi incendiata la margine de drum in apropiere de localitatea Ghimpati din Giurgiu este in continuare neidentificata! La 72 de ore de cand corpul ei a fost gasit carbonizat in proportie de 90%. Tanara ar fi avut 20-30 de ani, inaltimea de 1,60 - 1,65, greutatea 50-55 de kilograme. Conform datelor prezentate de politie, ea ar fi avut parul saten, drept, de lungime medie. Persoanele care o recunosc pe tanara sunt rugate sa apeleze la cea mai apropiata sectie de politie sau la numarul de urgenta 112.

Anchetatorii mai mentioneaza ca geamantanul in care a fost introdusa dupa a fost omorata avea culoarea mov. Rezultatele autopsiei au aratat ca inainte de a muri, ea a fost lovita cu un obiect taietor in zona capului. Anchetatorii au putine piste la acest moment, dar prioritatea numarul 1 este identificarea victimei. Pana acum au constatat doar ca ea nu se afla printre persoanele declarate disparute in ultima luna in Romania.

Vineri seara, soferii care treceau pe o sosea din Giurgiu au vazut ceea ce parea a fi un om care arde in santul de pe marginea drumului. Echipajele ISU ajunse la fata locului au constatat ca era cadavrul unei femei, intr-o valiza. Acum, criminalistii au stabilit ca femeia a fost ucisa inainte de a fi incendiata, cu o lovitura puternica aplicata in zona capului.