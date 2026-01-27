Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori

Marius Csampar e unul din cei mai cunoscuți criminali în serie ai României, fiind eliberat în anul 2020, după ce a comis mai multe omoruri.

Csampar acuză că mama criminalului de 13 ani a știut că are un cadavru în curte vreme de trei zile și că nu a anunțat poliția. Mai mult, ucigașul crede că Mario Berinde nu a fost ucis din invidie, ci pentru droguri, și crede că toți copiii de acolo se drogau. Csampar e tranșant și spune că mama ucigașului de 13 ani trebuie să fie închisă pentru favorizarea infractorului.