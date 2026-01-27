Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori

Postat la: 26.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori

Marius Csampar e unul din cei mai cunoscuți criminali în serie ai României, fiind eliberat în anul 2020, după ce a comis mai multe omoruri.

Csampar acuză că mama criminalului de 13 ani a știut că are un cadavru în curte vreme de trei zile și că nu a anunțat poliția. Mai mult, ucigașul crede că Mario Berinde nu a fost ucis din invidie, ci pentru droguri, și crede că toți copiii de acolo se drogau. Csampar e tranșant și spune că mama ucigașului de 13 ani trebuie să fie închisă pentru favorizarea infractorului.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori

Postat la: 26.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Marius Csampar e unul din cei mai cunoscuți criminali în serie ai României, fiind eliberat în anul 2020, după ce a comis mai multe omoruri.

Csampar acuză că mama criminalului de 13 ani a știut că are un cadavru în curte vreme de trei zile și că nu a anunțat poliția. Mai mult, ucigașul crede că Mario Berinde nu a fost ucis din invidie, ci pentru droguri, și crede că toți copiii de acolo se drogau. Csampar e tranșant și spune că mama ucigașului de 13 ani trebuie să fie închisă pentru favorizarea infractorului.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE