Cristian Pomohaci, condamnat definitiv pentru ca a ascuns veniturile reale din inchirierea a 11 apartamente

Fostul preot Cristian Pomohaci, in prezent cantaret de muzica populara si religioasa, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, si 90 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, pentru evaziune fiscala.

In acest caz, Cristian Pomohaci a pledat vinovat pentru ca a inchiriat 11 imobile si a declarat venituri mai mici decat in realitate. Prejudiciul adus statului, 136.572 de lei, a fost achitat de fostul preot. El a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei. O intelegere care a fost semnata pe 25 septembrie 2018, dar a fost tergiversate mai multe luni chiar de Pomohaci, care nu s-a prezentat la termene de mai multe ori.

Decizia definitiva a fost data de Curtea de Apel Targu Mures. Conform sentintei, judecatorii au inlaturat aplicarea fata de Pomohaci a obligatiei de a nu parasi teritoriul Romaniei. Pe durata termenului de supraveghere, cantaretul trebuie sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate cu institutiile din comunitate.

El mai trebuie sa presteze munca neremunerata pe o perioada de 90 de zile in cadrul sau in beneficiul Primariei Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud, sau in cadrul Primariei Miercurea Nirajului, judetul Mures. Tribunalul Mures, instanta care a admis in prima instanta acordul de recunoastere, a vinovatiei motiva ca din probele administrate rezulta vinovatia fostului preot.

"A rezultat ca veniturile obtinute din cedarea folosintei celor 11 imobile anterior identificate din adresele administrative, aferente perioadei ianuarie 2012 - octombrie 2017 au fost de 1.066.099 lei, echivalentul a 238.345 euro, venituri pentru care datoreaza bugetului consolidat al statului suma totala de 189.633 lei din care 156.618 lei impozit pe venit, iar suma de 33.015 lei contributia asigurarilor sociale de sanatate.

Din probele administrate in cursul urmaririi penale a mai rezultat ca veniturile declarate de inculpat catre organele fiscale, aferente celor 11 imobile si perioadei mai sus indicate au fost in cuantum de 381.612 lei (echivalentul a 85.462 euro) pentru care au fost calculate si platite taxe/impozite catre bugetul consolidat al statului in suma totala de 53.061 lei, din care 41.931 lei reprezentand impozit pe venit si 11.130 lei reprezentand contributia asigurarilor sociale de sanatate.

A rezultat deci ca suma de 684.487 lei (echivalentul a 152.883 euro) - reprezentand venituri din cedarea folosintei a 11 imobile aflate in proprietatea inculpatului si identificate anterior prin indicarea adresei administrative, nu a fost declarata de inculpat organelor fiscale, producand un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 136.572 lei, din care 114.687 lei reprezinta impozit pe venit iar suma de 21.885 lei reprezinta contributia asigurarilor sociale de sanatate."

Instanta a mai constatat ca Pomohaci a platit suma de 136.572 lei in contul prejudiciului cauzat, achitandu-l astfel in totalitate, motiv pentru care s-a si dispus ridicarea sechestrului asigurator aplicat asupra conturilor bancare.