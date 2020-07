Cum a conceput Borcea 4 copii, cât timp era la pușcărie: N-am fost niciodată la camera nupțială!

Cristi Borcea (51 de ani), fost acționar la Dinamo, a făcut aproape 5 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri, fals în acte, înșelăciune și prejudicierea statului. El a dezvăluit condițiile pe care le-a avut în pușcărie, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

- Cristi, zici că fotbalul te-a băgat în pușcărie?

- Sună urât «pușcărie», dar asta e.

- Cum a fost?

- Am stat în celulă cu Giovanni și cu Victor. A fost cel mai mare noroc al meu. Am eu adrenalină, dar dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor eram terminat. Eu sunt o fire mai sensibilă, iar până mi-am revenit... În schimb, ei erau mai tari decât mine. La început, Giovanni a fost cel care ne îndruma. El era șeful. Bine, pe oriunde a fost el a fost șef!

- Cu o celulă de lux?

- De unde celulă de lux? Era un spectacol când veneau controalele să vadă celula lui Borcea. A venit și doamna ministru în control! Eram câte 12 în cameră. Dușul era pe hol, la 500 de metri. Unde era luxul? Nici la Poarta Albă, nici la Jilava n-aveau duș în cameră. La Jilava aveam pe secție dușul și făceam duș 200 de persoane într-o singură oră! Eu n-am stat niciodată doar cu Victor și Giovanni într-o cameră. De exemplu, la Jilava eram 4. Am stat eu cu Victor și cu alți doi. Dar celula era de 10 metri, fără duș, iar jumătate din cameră era baia.

- Șobolani?

- Era plin! Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor. Erau d-alea turcești... Dădeam cu bidonul în ușă să fugă șobolanii! Când am văzut prima dată, într-o noapte... Atunci l-am sculat pe Victor și apoi nu mă mai duceam singur niciodată.

- Vreau să vorbim un pic și despre copii. Ai 9, nu?

- Da. Și am reușit să-mi adun toți copiii anul trecut, în vară. Eu eram în detenție și-am avut permisie să ies cinci zile din penitenciar. Atunci i-am văzut pe toți. Cu copiii din America, cu Alex și Gloria, e mai greu. Coco, băiatul meu, e tot dinamovist. Are 17 ani. Bine, toți sunt dinamoviști. Sângele apă nu se face.

- Hai, zi-mi. Câți dintre ei sunt făcuți în penitenciar?

- Am patru copii concepuți în detenție. Cei trei cu Valentina și Gloria din cea de-a doua căsătorie.

- La camera nupțială?

- Nu, nu. N-am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent.

- Dar se poate vorbi de condiții?

- Avantaje și dezavantaje au fost în ambele părți. Condiții bune însă nu sunt nicăieri. Pușcăria e pușcărie! La ora 7 se închide ușa! Am avut zece controale, a venit și ministrul Prună să verifice, pentru că apăreau tot felul de articole. Păi, la Poarta Albă aveam câte trei rânduri de paturi!

- Ai și muncit în detenție?

- Da. Am lucrat la spălătorie, am lucrat pe hol, unde dădeam cu mopul. Acum, acasă sunt meseriaș! Am lucrat și la centrala termică, dădeam drumul la apa caldă, o opream. În primii trei ani aveam apă caldă la dușuri doar de două ori pe săptămână, după aceea se dădea o oră pe zi.

- Ți-a fost greu?

- Am fost prăbușit! Dar m-a luat Giovanni și mi-a dat o palmă. Am vrut să iau toate medicamentele... De la meciul ăla cu Urziceniul eu am ajuns să iau foarte, foarte multe medicamente. Campionatul ăla pierdut cu Urziceni (n.r. în 2009) m-a costat o operație pe cord, iar fotbalul m-a nenorocit, m-am dus la pușcărie!

- Ce iei?

- Xanax, Imovane, Dormicum și Diazepam! Și-acum mai iau. Nu m-am echilibrat deloc. Și s-a acutizat în pușcărie.

- Cat ai castigat din fotbal?

- Ce să câștig din fotbal? Cine a câștigat? Nașul, Gigi Becali, a câștigat până acum 2 ani. De-atunci pierde și el. Am pierdut mult de tot. Chiar îl cred pe Porumboiu că a pierdut 40 de milioane de euro. Erau ambiții mari, iar eu le dădeam prime de 30.000 de euro de jucător! În general, punctul era 1.500 de euro și victoria 4.500.

Borcea a fost la Dinamo în perioada 1998-2012 și a câștigat 4 campionate, 6 Cupe și 2 Supercupe. În martie 2014, Cristi Borcea a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare în „Dosarul Transferurilor" pentru deturnare de fonduri, fals în acte și înșelăciune. A fost eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava la începutul lunii iulie 2018, după ce a ispășit puțin peste 4 ani de închisoare. În februarie 2019 a fost din nou condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul Retrocedărilor, alături de Dragoș Săvulescu și Radu Mazăre. El a fost acuzat de procurorii DNA că a prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu aproximativ 28 de milioane de euro. A fost eliberat în noiembrie 2019, după 9 luni.