Unul din documentele Departamentului de Justiție din SUA în legătură cu Jeffrey Epstein arată că femeile de pe Insula Plăcerilor erau plătite dintr-un cont al Băncii Transilvania din Iași, România. Total $54.666.918,09. Plăți fără legătură cu scopul organizației caritabile căreia îi era atribuit contul.

Fundația C.O.U.Q., Inc. este o organizație non-profit scutită de impozite conform secțiunii 501(c)(3). Declarația fiscală 990-PF a Fundației C.O.U.Q., Inc. pentru anul 2012 îi identifică pe Jeffrey Epstein (Președinte), Richard Kahn (Trezorier) și Darren K. Indyke (Vicepreședinte).

În acea declarație, am identificat multiple plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 USD (vezi Figura 22 de mai jos), inclusiv plăți către femei care au primit fonduri și din alte conturi ale lui Epstein. Plățile către [numele omis sau redactat în textul original] au fost efectuate către un cont la Banca Transilvania situată în Iași, România, iar aceasta a fost una dintre cele patru presupuse co-conspiratoare ale lui Epstein în urma acuzațiilor penale din 2008", scrie Iacob.

Dosarul Epstein vizează rețeaua de trafic sexual asociată lui Jeffrey Epstein, finanțator american condamnat. Acesta a murit pe 10 august 2019, fiind găsit spânzurat, incident ce a alimentat suspiciuni și dezbateri persistente. În legătură cu dosarul, ancheta a scos la iveală abuzuri sistematice, victime minore și complicități investigate de autorități. Cazul a generat controverse globale privind responsabilitatea elitelor și funcționarea justiției.